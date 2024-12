Trump amenazó con retomar el control del Canal de Panamá: la respuesta de Mulino

Trump dejó claro que esta "estafa" a su país no será tolerada y amenazó con exigir que Washington recupere el control total del canal de Panamá. Recordemos que este paso estratégico fue devuelto a Panamá en 1999 por el tratado que firmó el presidente demócrata Jimmy Carter en 1977, luego de haber sido construido por Estados Unidos en 1914.

El presidente electo aseguró que el canal de Panamá fue exclusivamente para que Panamá lo administrara y que nunca permitirá que caiga en manos equivocadas, refiriéndose directamente a China. Además, señaló que si Panamá no puede garantizar una operación segura y eficiente del canal, su gobierno demandará que les sea devuelto el control.

"Estados Unidos es el usuario número uno del Canal, con más del 70 por ciento de todos los tránsitos que se dirigen a, o provienen de, puertos estadounidenses. Considerado una de las maravillas del mundo moderno, el Canal de Panamá abrió sus puertas hace 110 años y se construyó a un costo ENORME para los Estados Unidos en vidas y tesoros: 38.000 hombres estadounidenses murieron a causa de mosquitos infectados en las selvas durante la construcción", sostuvo Trump en Truth.

"Teddy Roosevelt era presidente de los Estados Unidos en el momento de su construcción y comprendió la fuerza del poder naval y el comercio. Cuando el presidente Jimmy Carter tontamente lo regaló, por un dólar, durante su mandato, fue solo Panamá quien lo administró, no China ni nadie más. Tampoco se le permitió a Panamá cobrar a los Estados Unidos, a su Armada y a las corporaciones que hacen negocios dentro de nuestro país, precios y tarifas de pasaje exorbitantes. Nuestra Armada y Comercio han sido tratados de una manera muy injusta e imprudente. Las tarifas que cobra Panamá son ridículas, especialmente sabiendo la extraordinaria generosidad que ha sido otorgada a Panamá por los Estados Unidos. Esta completa “estafa” a nuestro país cesará de inmediato", añadió.

Y como si no fuera suficiente, horas más tarde se valió de Grok, la Inteligencia Artificial de X, para compartir una imagen del canal con la bandera de los Estados Unidos: "Welcome to the United States Canal!".

China está lejos de controlar o administra el canal. Sin embargo, una filial de CK Hutchinson Holdings, en Hong Kong, gestiona dos puertos situados en las entradas caribeña y pacífica del canal, respectivamente.

Además, según la constitución de Panamá, el canal constituye un patrimonio inalienable de la nación, por lo cual no puede ser vendido, ni cedido, ni hipotecado, ni de ningún otro modo gravado o enajenado.

El canal de Panamá es uno de los pasos comerciales más importantes del mundo, por donde transitaba aproximadamente el 5% del comercio marítimo global. Permite a las embarcaciones que van de Asia a la costa este de Estados Unidos evitar dar la vuelta al extremo sur de Sudamérica, lo que sería un trayecto largo y peligroso.