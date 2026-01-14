EN VIVO
Tensión en el frente europeo

Dinamarca reforzó presencial militar en Groenlandia mientras discute con EE.UU.

Los cancilleres de Dinamarca y Groenlandia se reunieron con el vice de Trump y Marco Rubio en la Casa Blanca. Se abrió un diálogo, pero aclararon que están lejos de un acuerdo. Negaron la presencia china cerca de la isla y ratificaron la alianza con Washington.

14 de enero, 2026 | 17.48

A partir de las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, Dinamarca reforzó su presencia militar en Groenlandia con efectivos propios y de Alemania, Francia, Suecia y Noruega, todos miembros de la OTAN. En paralelo, los cancilleres de ese país y del territorio de Groenlandia se reunieron este miércoles con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, en lo que fue la primera reunión cara a cara desde que Trump exigió controlar la isla. Los daneses calificaron a Estados Unidos como "un aliado" y negaron que la isla "esté rodeada de barcos chinos", como dijo Trump, a la par que propusieron armar una mesa de diálogo en las próximas semanas.

MÁS INFO

"Nos consideramos los aliados más cercanos de Estados Unidos. En Afganistán tuvimos exactamente tantas bajas como Estados Unidos. Sé muy bien que el futuro no tiene que ver necesariamente con el pasado, pero creo que es importante tener el pasado en mente", afirmó ante la prensa el canciller danés Lars Løkke Rasmussen, a la salida de la reunión los estadounidenses.

Noticia en desarrollo

