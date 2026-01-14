Trump amenazó a la OTAN: “Groenlandia debe estar en manos de EE.UU.”

Trump tensiona con la OTAN por Groenlandia.

En medio de la escalada de tensión con Dinamarca, el presidente norteamericano Donald Trump amenazó a sus aliados en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y advirtió que “cualquier cosa excepto Groenlandia en manos de los Estados Unidos es inaceptable”. El mandatario estadounidense justificó sus dichos bajo el argumento de que EE.UU necesita la isla como parte del resguardo de su seguridad nacional.

“Es vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo. La OTAN debería liderar el camino para que la consigamos. Si no lo hacemos, Rusia o China lo harán, ¡y eso no va a suceder!”, escribió Trump en Truth Social, red social propiedad del magnate que gobierna el país del norte. En su mensaje, minimizó además a sus socios en la alianza militar internacional al asegurar que, sin Estados Unidos, la organización “no sería una fuerza eficaz ni disuasoria, ¡ni de lejos!”.

“Ellos lo saben y yo también. La OTAN se vuelve mucho más formidable y eficaz con Groenlandia en manos de Estados Unidos. Cualquier cosa menos que eso es inaceptable”, sentenció Trump, quien apenas unas horas antes, había rechazado las declaraciones del primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, después de que reiterara que la isla quiere seguir bajo soberanía de Dinamarca, y afirmó que esa postura "va a ser un gran problema para él".

"No sé quién es ni sé nada sobre él, pero eso va a ser un gran problema para él", remarcó el presidente de los Estados Unidos con relación a Nielsen, según indicó la agencia EuropaPress.

Por su parte, Nielsen destacó este martes en una rueda de prensa con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que Groenlandia quiere seguir dentro de "Dinamarca, la Unión Europea (UE) y la OTAN" y subrayó que este “no es el momento de divisiones y discusiones, es el momento de permanecer unidos y seguir construyendo en base a la comunidad que ya tenemos".

El primer ministro de Groenlandia lamentó, además, las "inaceptables" amenazas de Trump contra la isla y reconoció que se trata de "una crisis geopolítica". Asimismo, hizo un llamado al “diálogo” y destacó la postura constitucional de la isla. "Groenlandia espera que el diálogo fluya con respeto y teniendo siempre en cuenta la posición constitucional de Groenlandia, así como el Derecho Internacional y el derecho de la población a la autodeterminación", enumeró.

Estas declaraciones llegan horas antes de la cita en la Casa Blanca entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos, que contará con la participación del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, además del secretario de Estado, Marco Rubio. De lado de Dinamarca, acudirá a la reunión el ministro de Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, también la ministra groenlandesa de Exteriores, Vivian Motzfeldt. El objetivo del encuentro es poder abordar "cara a cara" las pretensiones estadounidense de hacerse con el control de la isla ártica, aseguró el titular danés.