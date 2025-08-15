En el marco de la previa a la cumbre de negociación en Alaska, ciudad a la que ya aterrizaron el el presidente ruso Vladimir Putin y su par estadounidense Donald Trump para tratar por primera vez cara a cara el conflicto en Ucrania, el mandatario ucraniano Volodimir Zelensky salió al cruce de Putin: señaló que Rusia sigue "matando" y señaló que no hay "ninguna señal" que indique que Moscú tiene intenciones de detener su invasión, lo cual para él "dice mucho" de las pretensiones rusas para la cumbre, que se lleva adelante en la localidad alaskeña de Anchorage. Los mandatarios ya dejaron la foto de la jornada, cuando caminaron juntos por la alfombra roja a poco de bajar de sus respectivos aviones.

En su mensaje matutino al país, Zelensky reveló haber recibido informes regionales de Ucrania tras los ataques rusos, entre los cuales enumeró un ataque contra el mercado central en Sumy; una serie de operaciones militares contra ciudades y empresas en Dnipropetrovsk; y ataques deliberados en Zaporiyia, Jersón y Donetsk. "La guerra continúa. Continúa precisamente porque no solo no hay orden, sino que tampoco hay señales de que Moscú se prepare para poner fin a esta guerra. El día de las negociaciones, también están matando. Y eso lo dice todo", afirmó con contundencia Zelensky.

Respecto a la relación con los Estados Unidos y con sus aliados, el presidente de Ucrania declaró que "todos desean un fin honesto de la guerra". "Ucrania está dispuesta a trabajar de la forma más productiva posible para poner fin a la guerra. Esperamos una postura firme de Estados Unidos. Todo dependerá de ello: los rusos respetan la fuerza estadounidense", declaró Zelensky.

Sin embargo, en toda su alocución subrayó en que Rusia debe poner fin a la guerra que inició y que se "prolongó durante años" dado que "los asesinatos deben cesar". Y en ese tono reivindicó la propuesta de Trump de reunirse los tres mandatarios juntos en una reunión trilateral. "Se necesita una reunión de líderes. Al menos Ucrania, Estados Unidos y Rusia. En este formato, es posible encontrar soluciones efectivas. Se necesitan garantías de seguridad. Una paz duradera es fundamental. Todos conocen los objetivos clave", enfatizó Zelensky.

Trump y Putín, ya en Alaska: cómo será la cumbre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se reunirá a solas este viernes con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Alaska como estaba previsto, sino que estará acompañado por sus principales asesores, informó la Casa Blanca. Trump estará acompañado por el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff, antes de un almuerzo con otros altos cargos, informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a periodistas a bordo del Air Force One.

Según Zelensky, delegados ucranianos discutieron "de igual a igual" con autoridades estadounidenses sobre cómo encarar a Rusia

El presidente ucraniano contó también que un grupo de autoridades ucranianas discutieron con Estados Unidos y otros países europeos "lo que realmente podría funcionar" para poner fin a la guerra. Dijo que además esas charlas "siguen siendo coordinadas" con los socios de Ucrania en Europa.

"Hablé hoy con el presidente francés Macron. El equipo también está en contacto. La diferencia horaria con Alaska es de 11 horas. Así que mañana empezará temprano para todos en Europa. Nos estamos preparando para las conversaciones pertinentes", explicó el jefe de Estado.

Zelensky confirmó una reunión con Macron después de la cumbre Putin-Trump en Alaska

Los presidentes Emmanuel Macron y Zelensky tienen previsto reunirse en persona después de la cumbre que tendrán este viernes Putin y Trum en Alaska. Desde París aseguraron que Macron y Zelensky "mantuvieron ayer y hoy nuevas conversaciones", en las que "acordaron reunirse en el momento más oportuno y eficaz, es decir, tras la reunión de Alaska y en función de la agenda".

Ni Zelensky ni representantes europeos formarán parte de las conversaciones en Alaska, en las que el objetivo de Trump es lograr un alto el fuego. Sin embargo, se supo que los aliados de Ucrania mantuvieron este miércoles una serie de videoconferencias preparatorias, tanto entre ellos como con el Gobierno estadounidense, en las que Zelensky participó desde Berlín "para dar una imagen de unidad", según indicaron.

El presidente ucraniano habría aclarado que la postura de su país es que que "no se deberían discutir con Rusia cesiones territoriales sin Ucrania sentada a la mesa de negociación" y de que la paz debe obtenerse "con garantías de seguridad futura para el país invadido". Y según Macron, estos posicionamientos "fueron compartidos" por el presidente Trump.