El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció este miércoles tras el escándalo de Ueno Bank, que cerró sus puertas este martes y dejó a millones de clientes sin acceso a sus fondos. En tanto, la Cámara de Diputados rechazó 48 a 30 el juicio político contra el vicepresidente Pedro Alliana, quien podría asumir el mando hasta agosto de 2028, según establece su Constitución Nacional.

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Por otro lado, los legisladores paraguayos aprobaron el juicio político contra Peña y el Senado tendrá la decisión final. De acuerdo al artículo 234 de la Carta Magna paraguaya, ante la vacante definitiva de la presidencia, el vicepresidente debe asumir el cargo hasta la finalización del mandato.

Si bien el artículo 277 dispone que el vice debe sustituir de inmediato al presidente, para que se concrete la sucesión todavía falta que el Congreso acepte de manera formal la renuncia, como lo establece el artículo 202 de su Constitución.

¿Quién asumirá la presidente de Paraguay tras la renuncia de Santiago Peña?

El artículo 234 plantea dos escenarios posibles:

" En caso de impedimento o ausencia del Presidente de la República, lo reemplazará el Vicepresidente, y a falta de éste y en forma sucesiva, el Presidente del Senado, el de la Cámara de Diputados y el de la Corte Suprema de Justicia. El Vicepresidente electo asumirá la presidencia de la República si ésta quedase vacante antes o después de la proclamación del Presidente, y la ejercerá hasta la finalización del período constitucional.

El Vicepresidente electo asumirá la presidencia de la República si ésta quedase vacante antes o después de la proclamación del Presidente, y la ejercerá hasta la finalización del período constitucional. "Si se produjera la vacancia definitiva de la Vicepresidencia durante os tres primeros años del período constitucional, se convocará a elecciones para cubrirla. Si la misma tuviese lugar durante los dos últimos años, el Congreso, por mayoría absoluta de sus miembros, designará a quien debe desempeñar el cargo por el resto del período".

El segundo caso ocurrió en 2018, cuando la exministra de la Corte Suprema de Justicia Alicia Pucheta fuera confirmada como vicepresidenta por el Parlamento, tras la renuncia del entonces vicepresidente Juan Afara.

El comunicado de Pedro Alliana, vicepresidente de Paraguay

Tras conocerse la situación de Ueno Bank, Alliana había compartido un comunicado en sus redes sociales a través del cual consideró "imprescindible" que las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) "actúen con la máxima firmeza, celeridad y rigor ante la delicada situación que atraviesa la entidad", colocando en el centro de todas las decisiones la protección de los ahorristas y sus recursos.

"El Poder Ejecutivo debe mantener una posición férrea para que se determinen las responsabilidades correspondientes y quienes resulten responsables respondan ante la ley y ante los ciudadanos afectados". En este sentido, el actual vicepresidente pidió "mano firme, medidas urgentes y absoluta prioridad a los ahorristas. No debe escatimarse ningún esfuerzo institucional, dentro del marco legal, hasta alcanzar la normalización de esta situación y preservar la confianza en el sistema financiero nacional".

¿Quién es Pedro Alliana?

Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, de 52 años, nació el 19 de febrero de 1974 en Pilar, capital del departamento de Ñeembucú, en el sur de Paraguay. Antes de ser una de las figuras del Partido Colorado, se dedicó al comercio en su ciudad natal y llegó a integrar la selección paraguaya de básquet en 1991. Sus padres, Héctor Rubén Alliana y María Nidia Rodríguez, fueron concejales departamentales por el Partido Encuentro Nacional (PEN), una fuerza distinta de aquella en la que construiría su carrera.

En 2006 trató de ser candidato a intendente de Pilar por el Partido Colorado, pero no logró imponerse. Dos años después fue elegido como gobernador de Ñeembucú, cargo que ocupó hasta 2012. En 2013 llegó a la política nacional al convertirse en diputado por su departamento. Estuvo una década en la Cámara Baja y la presidió entre 2019 y 2022.

También llegó a presidir la Asociación Nacional Republicana entre 2016 y 2023. Alliana está casado desde 2006 con Fabiana María Souto, también dirigente colorada y diputada nacional por Ñeembucú, y es padre de cuatro hijos.