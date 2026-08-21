El Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, jura su cargo en La Paz

Al presidente de Bolivia Rodrigo Paz le estalló en la cara la crisis por los presuntos hechos de corrupción y la acusación de intento de femicidio contra Fernando Cerimedo, cuyas dimensiones son todavía incalculables. El político que llegó a la presidencia apalancado en el discurso antigrieta y resultó electo por sus promesas económicas y su tono conciliatorio, terminó señalado por presuntos hechos de corrupción que todavía están en una etapa preliminar. Todo esto mientras pierde apoyo de líderes políticos como el ex candidato presidencial Samuel Doria Medina, se desploma en las encuestas y la crisis económica se convirte en una de las princpales preocupaciones de los bolivianos.

Si bien por ahora las investigaciones de la fiscalía de Bolivia se ciñen solo a Cerimedo, la denuncia que hizo su ex pareja Nadia Beller apuntan a una trama de hechos ilícitos amplia. En sus redes sociales, Beller compartió una foto de un cajón lleno de billetes, en la casa que compartía con Cerimedo y en diálogo con El Destape Radio contó que participó de muchas conversaciones que Cerimedo tuvo con personas del gobierno, en particular con la esposa de Paz, Maria Elena Urquidi, en las que discutían sobre negocios. "Yo se que él era parte y testaferro y él recibía dinero", denunció. En esa misma entrevista, Beller también aseguró que Paz le había "delegado" el manejo del Gobierno a Cerimedo por sus presuntos vínculos con Estados Unidos, la DEA y la CIA.

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En el tercer allanamiento que la policía hizo este jueves en una de sus casas de La Paz, el fiscal a cargo Carlos Torrez afirmó que encontraron varios documentos de relevancia junto a medio millón de pesos bolivianos (cerca de 43 mil dólares) y otros montos en euros y dólares.

En diálogo con este medio, el analista político bolivano Fernando Molina aseguró que hay "muchas pruebas" de que Cerimedo manajaba una oficina de comunicación contigua al despacho presidencial en el Palacio del Quemado. "Era el principal asesor no solo de comunicación sino de política y además tenía poder para actuar en determinadas instituciones y políticas públicas", sumó Molina. El testimonio coincide con las declaraciones de Beller de los últimos días cuando aseguró que a Paz "le cuesta tomar decisiones" razón por la que habría delegado varias funciones en el asesor político con amplios vínculos regionales, dado que también trabajó para el presidente Javier Milei y el ex mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro.

Falta de dólares y la ayuda de Estados Unidos

Una de las primeras cuestiones que Paz atendió al asumir la presidencia fue renovar las relaciones con Washington, que se habían quebrado en 2008 cuando el entonces presidente Evo Morales expulsó al embajador de ese país a quien acusó de "conspirar" contra su Gobierno. Apenas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promoció su alianza regional de seguridad el "Escudo de las Américas", Paz aceptó participar de ella y poco tiempo después cuando se vio cercado por masivas protestas de mineros, comunidades indígenas y docentes recibió el apoyo del secretario de Estado de Estados Unidos, quien se comprometió a brindarle apoyo logístico para enfrentar la escasez de alimentos y medicamentos.

Pero el espaldarazo más grande fue el haber alcanzado un acuerdo para volver a endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, organismo que también abandonó el país durante el primer gobierno de Morales. El acuerdo, firmado en julio pasado, no solo le habilitó a Paz dólares frescos para hacer frente a la crisis de divisas que derivó en una falta de combustible, sino que también es un respaldo explícito al programa de reformas económicas de Paz. Entre ellas están un programa de déficit cero, una "racionalización" del gasto público, y reformas que "mejoren el clima de negocios".

En el vínculo con Estados Unidos, Cerimedo juega un rol fundamental según la información que aportó Beller. En una de sus declaraciones radiales, la ex pareja de Cerimedo dijo que tiene vínculos fluidos con "la DEA y la CIA" y denunció: "Básicamente si Paz quiere que ingresen dólares, que es el mayor problema ahora de Paz, tiene que estar sujeto a tener a este señor en su Gobierno y le ha delegado atribuciones sobre todos los ministros. Paz es una persona que le cuesta tomar decisiones entonces las toma él". El analista político consultado por El Destape aseguró que "varias de las denuncias" de Beller son "conocidas de manera informal" por el círculo rojo y toda la política boliviana. Hasta ahora la estrategia de sus más cercanos, según indicó Molina, es "sembrar dudas sobre el supuesto intento de femicidio". Paz, por su parte, eligió el silencio. Recién este jueves tuvo una actividad política -un encuentro con la comunidad Ayllu- pero no permitió el ingreso de la prensa al Palacio.

Paz se queda sin aliados y las organizaciones sociales apuestan a la calle

Hace poco más de un mes, Paz perdió el apoyo de uno de sus aliados clave en el Congreso. Samuel Doria Medina, líder de la alianza Unidad -la tercera fuerza política en el Congreso- se alejó del Presidente con críticas a su lentitud a la hora de encarar reformas y por sospechas de corrupción de personas como el propio Cerimedo. La alianza entre ambos había surgido después de la primera vuelta electoral en agosto del año pasado, cuando Paz ganó sorpresivamente las elecciones y Doria Medina, que había sido el favorito en las encuestas, terminó tercero y aportó los apoyos necesarios para que Paz venciera a Jorge Tuto Quiroga en un balotaje.

Este movimiento deja al Presidente muy complicado en el Congreso, no solo para hacer pasar sus reformas económicas y políticas sino que lo deja acorralado para aplicarle algún eventual mecanismo destituyente. Aunque todavía es temprano para proyectar qué cauce tomará esta crisis, en diálogo con la prensa el alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa anticipó que se reunirán junto a Medina y Quiroga para evaluar qué pasos dar. "Tiene que haber una reunión para ver si le vamos a poner el hombro al país o el otro hombro para que se caiga y el país, ahí, no se qué rumbo ba a tomar", declaró Reyes Villa a la prensa.

El politólgo Molina dijo, sin embargo, que "no hay un peligro inminente" de que caiga el Gobierno pero si destacó que hay mucho "cansancio" entre empresarios, intelectuales y las élites políticas por el rumbo del Gobierno. La última encuesta publicada por IPSOS mostró que el 74% de los encuestados considera que el Gobierno va en una dirección "equivocada", mientras que solo el 26% cree que va en la dirección correcta. Por otra parte, la aprobación del presidente cayó 33 puntos porcentuales desde el inicio de su gestión, al pasar de 65 % en noviembre de 2025 a 32 % en julio pasado. En el mismo período, la desaprobación subió de 18 % a 55 %.

Quienes sí pueden generar una nueva crisis política, son los movimientos sociales que ya pararon el país por más de un mes a mediados de este año. Estos movimientos quedaron casi sin representación en el Congreso por la propia disputa al interior del Movimiento al Socialismo (MAS), que hizo que en las últimas elecciones Evo Morales no apoyara a ningún candidato. Según pudo saber este medio, los movimientos sociales organizan nuevas movilizaciones para inicios de octubre, cuando termine el estado de sitio impuesto por Paz en junio pasado para retomar el control político en el medio de esas protestas.

Motivos hay de sobra, argumentan: crisis económica, falta de dólares, escasez de combustibles y hartazgo por denuncias de corrupción. A principio de año el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional habían vaticinado una contracción del PIB de más del 3%, el peor desempeño de la región.