Nueva denuncia contra Donald Trump: una ex Miss Suiza lo acusa de haberla abusado en 1993

El Congreso de los Estados Unidos publicó recientemente un informe sobre los vínculos de Donald Trump y el abusador Jeffrey Epstein. Entre las informaciones destacadas, una ex modelo suiza acusó al presidente estadounidense de haberla abusado sexualmente cuando ella tenía 24 años. "No es más que un intento desesperado de demócratas fanáticos", respondieron desde la Casa Blanca. Mientras que, frente a las diversas acusaciones, sostuvieron que "no son ciertas".

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Integrantes demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes publicaron un documento titulado "Tenemos ciertas cosas en común, Jeffrey" donde hablan de la relación entre el máximo mandatario y el magnate financiero y delincuente sexual infantil. Allí, se contabilizan acusaciones de 11 mujeres. Una de ellas es, justamente, la ex Miss Suiza Beatrice Keul declaró ante sus miembros que el actual presidente la violó en la ciudad de Nueva York, durante noviembre de 1993, en el marco del concurso de belleza Donald J. Trump American Dream Pageant.

Keul -quien tenía 24 años en ese momento y trabajaba modelo profesional- fue reclutada por Jill Harth, organizadora del evento, para asistir a las ediciones del certamen realizadas en Atlantic City y Nueva York. Durante dicho concurso, el encuentro con Trump se dio en el Hotel Plaza -propiedad del actual presidente en aquel momento- y según su relato, el propio Trump se acercó a ella y prometió ayudar a obtener una visa para ser admitida en la Universidad de Nueva York. Poco después, el accionar fue repetido por Epstein.

Horas después, un representante del actual presidente de EE.UU. la invitó a reunirse con el magnate; Keul creyó que dicho encuentro podría impulsar su carrera y formación académica. Al asistir, se dio cuenta que no era así y allí, presuntamente, se dio el violento abuso: le rasgó el vestido, le causó sangrado y hematomas en varias partes del cuerpo. Tras el ataque sexual, le hizo prometer que guardaría silencio y prometió que la ayudaría con lo previamente prometido. "El espectáculo debe continuar (The Show Must Go On)", le habría dicho citando la canción de la banda Queen, lanzada en 1991.

Según su versión de los hechos, la mujer dejó el certamen y regresó a Suiza. Semanas más tarde, se negó a participar de otro evento patrocinado por Trump en Hawái. Y luego, la habría llamado para ofrecerle nuevamente ayuda económica. En todos los casos, Keul evitó cualquier tipo de contacto.

En el mismo informe del Congreso estadounidense citan otros testimonios como la demanda por agresión sexual de Jill Harth contra el magnate en 1997. Según señaló en su momento la maquilladora y empresaria, durante una visita a Mar-a-Lago, Trump la sometió a "tocamientos indeseados" y un intento de abuso sexual. Finalmente, tras un acuerdo privado, en medio de la campaña presidencial de 2016, volvió a ratificar sus dichos.

En este marco, legisladores demócratas pidieron el nombramiento de un fiscal especial "independiente" para investigar los vínculos entre Trump y el delincuente Epstein, hallado sin vida en su celda en Nueva York (2019) mientras esperaba ser juzgado por trata sexual de menores. "Cinco mujeres han acusado directamente a Trump de violación o agresión sexual en compañía o presencia de Epstein", indicó el representante Jamie Raskin.

Desde la Casa Blanca niegan las acusaciones

Tanto en el caso de Harth como en el de Keul, Trump negó las versiones de abuso sexual. En el primero, su portavoz de campaña en 2016 aseguró que los dichos "carecen de todo mérito y veracidad"; mientras que en 1996, con el National Enquirer, el propio mandatario sostuvo que Harth "está obsesionada y haría todo lo posible para meterse en mis pantalones".

Por otro lado, si bien Trump no fue acusado de ningún delito frente a los dichos de Keul, la Casa Blanca envió un comunicado a la revista PEOPLE donde negaron las nuevas versiones de violación. A su vez, la portavoz Lauren Bis remarcó que "ninguna de estas acusaciones son ciertas, no es más que un intento desesperado de demócratas fanáticos por distraer a los estadounidenses del creciente impulso republicando impulsado por los logros históricos del Presidente".

Sobre el cierre, la vocera recordó que "el presidente Trump expulsó a Jeffrey Epstein de su club en Mar-a-Lago porque era un tipo repugnante, y ha sido completamente exonerado de todo lo relacionado con Epstein".