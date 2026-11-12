Derrumbe fatal en Nueva York: al menos ocho muertos tras el colapso de un edificio 

Un trágico colapso estructural sacudió al barrio de Flatbush, en el distrito neoyorquino de Brooklyn. Un inmueble residencial y comercial de tres plantas, erigido en la década de 1930, se desplomó este miércoles de manera repentina alrededor de las 16 hora local sobre Flatbush Avenue. Aunque los informes iniciales surgidos durante las primeras labores de rescate señalaban un saldo preliminar de cinco personas fallecidas, las autoridades de la ciudad actualizaron posteriormente la cifra oficial a al menos ocho muertos y 17 heridos, entre los cuales se encuentran tres bomberos.

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A través de un comunicado difundido en la red social X, el jefe de gobierno neoyorquino Zohran Mamdani expresó la consternación de las autoridades municipales. "Los equipos de rescate han pasado la noche buscando en el lugar del derrumbe de ayer, trabajando en condiciones extremadamente peligrosas para encontrar y salvar a cualquiera que aún pueda estar atrapado", sostuvo Mamdani.

En el mismo mensaje, el funcionario añadió: "Tengo el corazón roto de que ocho neoyorquinos hayan perdido la vida y al menos 17 hayan resultado heridos, incluidos tres bomberos. No hay palabras para una pérdida de esta magnitud". Asimismo, la comisionada del Departamento de Bomberos indicó que siete menores de edad se vieron afectados por el siniestro, mientras que al menos cuatro de los heridos permanecen en estado crítico.

El operativo de emergencia

El operativo de emergencia movilizó a más de 250 efectivos de bomberos y personal médico, quienes debieron trabajar entre toneladas de escombros apoyados por perros de búsqueda, linternas y drones tras la llegada de la noche. El jefe de bomberos de la ciudad, John Esposito, advirtió que la revisión total del sitio demandará varios días y aclaró: "No sabemos cuántas personas están desaparecidas en total".

En medio de la desesperación, los vecinos de la zona relataron los momentos posteriores al colapso. Emmanuella Carilus, residente de la vivienda trasera del inmueble afectado, afirmó a The New York Times: "Sonó como un gran estruendo y simplemente se escuchó a un montón de gente gritando".

En tanto, otro testigo identificado como Dashik expresó ante la cadena PIX 11: "Nunca vi nada igual". Entre los rescates más dramáticos de la jornada, los rescatistas lograron extraer con vida a una mujer embarazada de seis meses. Su esposo declaró a la cadena CBS News con visible alivio: "Está viva. Todavía está viva. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Les agradezco a todos ustedes. Está embarazada, de seis meses".

Investigan irregularidades en la obra lindera

El Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York y las fuerzas de seguridad iniciaron una investigación para establecer los motivos que desencadenaron la falla estructural del edificio. De acuerdo con las primeras evaluaciones técnicas, la estructura se desplomó directamente sobre un predio contiguo donde se llevaban a cabo trabajos de excavación. En dicho predio funcionaba anteriormente un centro de atención diurna para adultos mayores.

No obstante, los registros municipales revelaron que en abril de 2026 un contratista de demolición había recibido una infracción por continuar realizando tareas de forma ilegal tras haber desatendido una orden de cese de actividades emitida por el propio Departamento de Edificios. Esa contravención recién fue subsanada en el mes de octubre tras el pago de una multa de 10.000 dólares.