Denuncian que ICE hizo espionaje contra dirigentes sociales y sindicales en EE.UU.

Fuentes oficiales estadounidenses revelaron que hubo una operación de espionaje contra activistas y dirigentes sindicales que protestaron contra el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la policía antimigrantes de Donald Trump. De acuerdo a documentos desclasificados este miércoles, se les pidió a agentes federales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que se infiltren a las reuniones civiles convocadas en iglesias, escuelas y parques donde se debatía y convocaba a protestas protegidas constitucionalmente. La denuncia fue hecha por abogado Kevin Riach, que presentó las pruebas a los Tribunales Federales de Minnesota, donde se alojó el caso.

Tras las violentas represiones de ICE en Minnesota y Minneapolis en enero de este año, en todo Estados Unidos hubo reacciones y manifestaciones en contra de la policía migratoria del presidente Trump. Movimientos como el "Abolish ICE" ganaron relevancia en todo el país, con protestas en distintas ciudades del territorio estadounidense.

En ese contexto el DHS lanzó la "Puppet Master", un operativo de vigilancia y espionaje con el que infiltró agentes a reuniones políticas en plazas, iglesias y espacios públicos a las que asistieron dirigentes gremiales y activistas sociales opositores a ICE, para así identificarlos y seguir sus movimientos en las movilizaciones. Los documentos gubernamentales que develaron el caso se hicieron públicos este jueves, a partir de una moción presentada por Kevin Riach, el abogado defensor en el caso, quien solicitó que las autoridades revelaran más material recopilado durante las investigaciones que habrían comenzado hace algunos meses.

Aparte de la “Puppet Master”, el DHS tenía preparada una operación posterior denominada "Project Whipple Shield", considerada una segunda parte de la primera operación. Esto, en palabras de Riach durante la presentación judicial, constituyó una "investigación amplia e irracional" impulsada por "motivos políticos y no por conductas delictivas".

Qué dijeron los testimonios en la denuncia de Riach

Dentro de las pruebas recopiladas en la denuncia, figura un informe firmado por el DHS en el que se hicieron cargo de un agente encubierto, identificado como "UCA 9833", quien se infiltró el 31 de enero en una reunión en Minneapolis del Sunrise Movement, un grupo progresista de ambientalistas, que debatían sobre sentadas, tácticas de desescalada y la "presencia de un enlace policial" y un responsable de seguridad durante los actos.

"Durante la reunión sobre la acción, quedó claro que la organización Sunrise Movement se centraba en protestas pacíficas", informó el agente en el informe.

También fue revelada una diapositiva, creada por la división de investigaciones del DHS, titulada “La Conspiración”, que muestra un mapa interactivo con información de 18 organizaciones políticas que van desde un pequeño colectivo de reparación de bicicletas en Minneapolis hasta la AFL-CIO, la mayor federación gremial de todo Estados Unidos.

"Se le solicita que no divulgue la existencia de esta orden de requerimiento de información durante un periodo de tiempo indefinido", afirmaba una solicitud del DHS dirigida a FedWire, un sistema de transferencia de fondos operado por la Reserva Federal de Estados Unidos.

La doctrina del miedo como herramienta anti protestas

Consultado por medios estadounidenses, el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, Ahilan Arulanatham, afirmó que éstas denuncias son "muy inquietantes" y que representan una avanzada policial "muy grave".

"Con el tiempo, esto podría disuadir a las personas de expresar sus convicciones. Muchas personas no quieren vivir en un mundo donde expresar sus creencias otorgue a las agencias federales el derecho a investigarlas. Es ese temor a un Estado policial que avanza sigilosamente", agregó el docente.