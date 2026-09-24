Delcy se congracia con Trump en la ONU: "Gracias por cooperar con Venezuela"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, salió a hablar en la Asamblea General de Naciones Unidas y reivindicó al presidente Donald Trump, a quien le agradeció "por cooperar en la recuperación del diálogo" con su país, después del quiebre diplomático definitivo entre ambos países en 2019. También agradeció a la comunidad internacional por la solidaridad con Venezuela tras el terremoto de hace tres meses en La Guaira.

{{{htmlAmp}}}

"Quiero, en esta Asamblea General de la ONU, agradecer al presidente Donald Trump y a su Gobierno por su disposición a retomar el camino de las relaciones diplomáticas y de cooperación con Venezuela", dijo la líder caraqueña, al frente del pleno del organismo internacional. En paralelo, aseguró que ambos países "hoy trabajan seriamente" para "dirimir sus diferencias" a través del diálogo.

"Nuestros pueblos hoy trabajan por una agenda común que incluye, además, el relacionamiento energético, la promoción de seguridad, la lucha común contra el crimen transnacional y la cooperación económica", agregó Rodríguez en plena asamblea.

También se refirió al reciente acuerdo petrolero firmado con Washington, al que calificó como "uno de los más grandes jamás suscrito" en la historia. Advirtió además que ese pacto ayudó "a la recuperación moral, espiritual y material" del pueblo venezolano tras el terremoto que sufrió el país el 24 de junio.

Agradeció además a la comunidad internacional por "su solidaridad con el pueblo de Venezuela, que ha podido levantarse con su ayuda tras el devastador terremoto que sufrió nuestra patria".

Delcy Rodríguez prometió "elecciones libres" con garantías a todos los partidos en Venezuela

Después de su agradecimiento a Trump, la presidenta Rodríguez dijo este miércoles que en su país habrá elecciones "con condiciones de igualdad para todos" y exaltó el diálogo político iniciado con un sector de la oposición para "avanzar en esa dirección".

"En Venezuela habrá elecciones y en esa dirección hemos iniciado un dialogo político con sectores de la oposición (...) en igualdad de condiciones para todos", dijo Rodríguez, aunque no fijó una fecha precisa para la elección. Sin embargo, resaltó que habrá garantías "para todas las fuerzas políticas".

"Una elección debe ser una solución y no un generador de conflictos irreconciliables", añadió la mandataria, quien además resaltó que Venezuela empezó un proceso de "transformación democrática institucional y verificable para construir un país más libre para todos y más reconciliado consigo mismo".