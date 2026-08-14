Decenas de personas acudieron a hospitales de Alemania después del eclipse solar del miércoles 12 de agosto tras denunciar dolor ocular, visión borrosa y otras alteraciones visuales. Los centros médicos de Berlín y Baden-Württemberg registraron un aumento de consultas y advirtieron que algunos síntomas pueden aparecer incluso después de varias horas. Los médicos advierten que casi la totalidad de los casos se debe a que no usaron la protección ocular necesaria para ver el evento.

Antes del eclipse, los especialistas advirtieron sobre los riesgos de mirar directamente al Sol sin utilizar filtros diseñados específicamente para la observación de eclipses. La exposición a la radiación solar puede provocar lesiones en la retina, incluso cuando la persona no percibe inmediatamente que sufrió un daño.

En Mannheim, la clínica de oftalmología del Hospital Universitario recibió alrededor de 20 consultas durante las horas posteriores al eclipse. El director de la unidad, Robert Patrick Finger, explicó que los pacientes presentaban principalmente dolores de cabeza, mareos y alteraciones en la visión vinculadas con la exposición al intenso resplandor solar. Algo similar ocurrió en el Hospital Charité y el grupo hospitalario Vivantes de Berlín, quienes atendieron a una veintena de personas por con los mismos síntomas.

Hasta el momento, los médicos aseguraron que los síntomas registrados fueron leves. “En todos estos casos, esperamos que desaparezcan sin dejar secuelas”, señaló Finger a distintos medios alemanes.

Más consultas en Stuttgart y Friburgo

La situación también generó consultas en Stuttgart, al sur de Alemania, donde otras 20 personas llegaron a las urgencias del hospital universitario por presuntas lesiones relacionadas con el eclipse. Sin embargo, una portavoz del centro aclaró que ninguno de los pacientes presentaba daños detectables en los estudios realizados.

En Friburgo, ocho personas fueron ingresadas durante la noche en la clínica universitaria debido a dolores en los ojos. Durante el día siguiente se sumaron otros pacientes con sensación de ardor, dolor de cabeza y visión borrosa.

Un portavoz del establecimiento señaló que es probable que continúen llegando personas con molestias durante los próximos días. Hasta ahora, de todos modos, no se detectó un empeoramiento objetivo de la capacidad visual entre los pacientes atendidos.

También se reportaron posibles lesiones en la retina en Tubinga, otra localidad del sur. Tres personas acudieron al hospital universitario de esa ciudad después de observar durante un período prolongado el Sol durante el eclipse parcial.

Advierten que pueden aparecer nuevos casos

Sin embargo, las autoridades sanitarias alemanas esperan que el número de consultas pueda aumentar en los próximos días. Una de las razones es que las lesiones provocadas por mirar directamente al Sol no siempre generan síntomas de manera inmediata y algunas personas pueden demorar en buscar atención médica.

La Oficina Federal de Protección Radiológica de Alemania (BfS) advirtió que la exposición directa a la luz solar puede causar daños permanentes en la retina en cuestión de segundos. La situación puede producir pequeñas quemaduras en el tejido encargado de recibir la luz y transmitir la información visual al cerebro.

"El problema es que la persona puede no advertir el daño en el momento de producirse. Cuando finalmente aparecen alteraciones como visión borrosa, manchas o zonas oscuras dentro del campo visual, la lesión puede ser irreversible", advirtieron expertos de la BfS en las últimas horas.