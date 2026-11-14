Díaz-Canel respondió a las amenazas de Trump sobre una posible agresión militar a Cuba: "Nosotros no amenazamos ni ofendemos a nadie"

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, le salió al cruce este viernes a las recientes declaraciones de Donald Trump, quien aseguró que consideraría una intervención militar en la isla. "Cuba no amenaza ni agrede a ninguna nación", sostuvo el mandatario cubano durante una jornada de preparación militar en La Habana.

{{{htmlAmp}}}

Las declaraciones se produjeron un día después de que Trump afirmara, en una entrevista telefónica con una cadena estadounidense, que quiere "dejar resuelto lo de Cuba" antes de finalizar su mandato, en enero de 2029. El presidente de Estados Unidos también señaló que su secretario de Estado, Marco Rubio, está a cargo de la cuestión y que cuenta con "alguien muy bueno y talentoso para encargarse de Cuba".

Consultado específicamente sobre la posibilidad de una intervención militar en territorio cubano, Trump respondió que "lo consideraría", una afirmación que elevó la tensión entre ambos gobiernos y generó una nueva reacción de las autoridades de la isla.

Díaz-Canel denunció que las reiteradas declaraciones de funcionarios y dirigentes estadounidenses "alientan y ratifican el propósito de agresión militar" contra Cuba. Según informó la Presidencia cubana, el mandatario participó este viernes de una jornada de preparación para la defensa en el municipio habanero de Boyeros.

Díaz-Canel ordenó reforzar la preparación militar y cuestionó el bloqueo de Estados Unidos

Durante la actividad, el presidente explicó que las amenazas provenientes de Washington llevaron al Gobierno cubano a activar estructuras previstas "para tiempos de guerra", aunque actualmente se trabaja en condiciones de paz. El objetivo es intensificar la preparación de la población y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles escenarios de agresión extranjera.

Estas medidas forman parte de la doctrina de defensa conocida como "Guerra de Todo el Pueblo", una estrategia que contempla la participación de la ciudadanía en el sistema defensivo territorial. La iniciativa busca articular a las fuerzas militares, los órganos de dirección y la población en la protección del territorio nacional.

En ese marco, Díaz-Canel recordó que la semana pasada se desarrolló en todo el país el Ejercicio Estratégico "Moncada 2026". La operación estuvo destinada a reforzar la preparación y la cohesión de los órganos de dirección y mando, las tropas y la economía frente a eventuales escenarios de agresión.

El mandatario también aprovechó la actividad para reclamarle al Gobierno estadounidense que levante el bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene sobre Cuba desde hace más de seis décadas. En ese sentido, pidió poner fin al "castigo colectivo" contra la población cubana.

Díaz-Canel agradeció el respaldo en Naciones Unidas

Además, destacó el rechazo internacional a las sanciones durante la última votación en Naciones Unidas, donde la comunidad internacional volvió a respaldar la resolución que Cuba presenta anualmente contra el bloqueo estadounidense. Según denunció La Habana, Washington ejerció presiones sobre distintos países para intentar modificar el sentido de sus votos.

"Cuba no amenaza ni agrede a ninguna nación", insistió Díaz-Canel, quien calificó de "política calumniosa" los argumentos que, según su interpretación, se construyen para generar una opinión favorable a una eventual intervención militar.

"Cuba es una nación pacífica, es un país que da solidaridad, que, incluso en las condiciones tan complejas que estamos viviendo, sigue ofreciendo solidaridad", concluyó el presidente.