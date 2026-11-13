Trump amenazó con una intervención militar en Cuba ante de terminar su Gobierno: "Resuelto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que quiere "dejar resuelto lo de Cuba" antes de abandonar la Casa Blanca en enero de 2029 y no descartó una eventual intervención militar en la isla para el corto plazo. Lo dijo en una entrevista telefónica, en la que el republicano también afirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, es el que está a cargo de la política estadounidense hacia Cuba. Trump destacó los orígenes familiares del funcionario, cuyos padres son cubanos, y sostuvo que "tiene interés personal" en resolver el conflicto.

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Desde principios de este año, tras la intervención militar en Venezuela, el líder republicano se lanzó a una cruzada contra el gobierno de Cuba y endureció el bloqueo que rige contra la isla desde 1962. Pero, con la guerra en Irán, dilató sus agresiones de forma temporal, aunque persistió en su acoso político contra el país centroamericano.

"Quiero dejar resuelto lo de Cuba antes de irme, y tenemos a alguien muy bueno y talentoso para encargarse de Cuba que se llama Marco, Marco Rubio. Sus padres son de Cuba y le encantaría hacerlo", explicó el presidente estadounidense a la cadena Salem News Channel, donde mantuvo una entrevista telefónica este mismo jueves.

Durante la entrevista, Trump también calificó a Cuba como "esencialmente un lugar o un país fallido" y aseguró que cuenta con un amplio respaldo de la comunidad cubanoestadounidense de Florida. Consultado específicamente sobre la posibilidad de una intervención militar en la isla, respondió que "lo consideraría".

"A Cuba le está yendo muy mal. Es, en esencia, un lugar fallido, una nación fallida, como quieras llamarlo. Ha fracasado y lo estamos observando. Me gustaría poder resolverlo a este tema", señaló Trump, quien inmediatamente después, consultado por el periodista sobre el uso de la fuerza militar para intervenir en la isla, remató: "Ciertamente lo consideraría, sí".

Trump aumenta la presión sobre Cuba y no descarta una intervención militar

El endurecimiento de la estrategia de Washington también se produce en un contexto de tensión regional. La administración republicana busca profundizar su influencia en la región y considera a Cuba "uno de los principales focos de disputa" con los gobiernos que mantienen "una posición de confrontación con Estados Unidos".

En paralelo, los gobiernos de Washington y La Habana mantuvieron contactos discretos, aunque hasta el momento no consiguieron resultados concretos. La chance de una negociación convive con las amenazas públicas de Trump y con el endurecimiento de las medidas económicas contra la isla.

Previo a las declaraciones de Trump, el presidente Miguel Díaz-Canel publicó un posteo en sus redes sociales, en el que reivindicó la soberanía isleña. Advirtió que "el futuro de Cuba jamás se decidirá en el norte", en referencia a Estados Unidos, y rechazó que Washington tenga potestad para determinar el rumbo político del país.