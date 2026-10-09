Cuántos habitantes tiene Brasil en 2026, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE)

Brasil es el país con mayor población de América Latina: tiene 214.211.951 habitantes, de acuerdo al Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Se trata de relevamiento hasta el 1 de julio de 2026 que confirmó un incremento del 0,37% respecto al 2025.

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De acuerdo a las estimaciones estatales, Brasil creció con 790.900 habitantes en comparación al año pasado. Sin embargo, tuvo una desaceleración del incremento demográfico marcado por la baja natalidad y el envejecimiento de la población.

¿Cuáles son las ciudades más pobladas de Brasil?

De los casi 214,3 millones de habitantes en el territorio brasileño, hay 15 municipios -de los cuales 13 son capitales- que concentran más de un millón de personas y representan el 20,1% de la población de todo el país. El ranking estatal señala que a la cabeza de las ciudades más pobladas se encuentran:

San Pablo: tiene 11,9 millones de habitantes y concentra la mayor cantidad de habitantes de todo Brasil.

tiene 11,9 millones de habitantes y concentra la mayor cantidad de habitantes de todo Brasil. Río de Janeiro: cuenta con 6,7 millones de personas.

cuenta con 6,7 millones de personas. Brasilia : 3 millones de habitantes.

: 3 millones de habitantes. Fortaleza : 2,6 millones.

: 2,6 millones. Salvador: 2,6 millones.

Brasil cuenta con casi 214, 3 millones de habitantes (Foto: REUTERS/Adriano Machado)

“Aunque actualmente los mayores centros urbanos ya no presenten el gran crecimiento del pasado, aún tienen el peso demográfico de un proceso de concentración de varias décadas”, remarcó el gerente de Proyecciones y Estimaciones Poblacionales del IBGE, Márcio Minamiguchi. En ese sentido, afirmó que a lo largo de los años "varios municipios han superado la marca de los 500 mil habitantes".

¿Cuáles municipios son los menos poblados?

En el otro extremo, se encuentran los municipios menos poblados, hay 26 ciudades que cuentan con menos de 1.500 habitantes. Entre ellas, las de menor población son: