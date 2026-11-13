Un crucero chocó en el río Misisipi y quedó varado con 129 personas a bordo

Un crucero fluvial que transportaba hasta 129 personas fue embestido este viernes por una barcaza en el río Misisipi, cerca de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, Estados Unidos. El choque generó que la embarcación quedara escorada y parcialmente hundida, mientras los equipos de emergencia desplegaron un operativo de rescate para los pasajeros. Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre víctimas fatales ni precisaron si hubo heridos.

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El barco involucrado fue identificado como el American Heritage, perteneciente a la compañía American Cruise Lines. Según informó Kimberly Curth, portavoz del puerto de Nueva Orleans, la colisión ocurrió cuando el crucero se encontraba atracado para descargar a sus pasajeros y fue impactado por una barcaza que navegaba por el río.

Tras el choque, varios pasajeros fueron rescatados, de acuerdo con la información difundida por el equipo de comunicación de la alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, al medio local WVUE. Las autoridades todavía no brindaron un balance definitivo sobre la cantidad de personas evacuadas ni sobre el estado de quienes permanecían a bordo.

Cómo fue el choque del crucero contra una barcaza en el Misisipi

Las primeras imágenes del accidente comenzaron a circular en redes sociales y muestran al American Heritage inclinado de costado y parcialmente sumergido en el agua. En los registros también se observa la presencia de varios remolcadores que acudieron a la zona para colaborar con las tareas de asistencia y contener la embarcación.

El operativo se concentró en las inmediaciones del puerto de Nueva Orleans, cerca de uno de los puentes que atraviesan el río Misisipi. Desde el gobierno local confirmaron que los equipos de emergencia respondían a una colisión entre embarcaciones, aunque evitaron proporcionar detalles adicionales mientras continuaban las tareas.

La portavoz portuaria confirmó que el crucero tenía capacidad para transportar hasta 129 personas. Sin embargo, todavía no se precisó cuántos pasajeros y tripulantes viajaban efectivamente en el momento del impacto ni si todos lograron abandonar la embarcación.

Por el momento, tampoco se difundieron las causas que provocaron el choque ni se informó si la barcaza sufrió daños. Las autoridades deberán determinar cómo se produjo la colisión y establecer las responsabilidades correspondientes.

Qué se sabe del crucero American Heritage

El American Heritage pertenece a American Cruise Lines, una compañía estadounidense especializada en viajes fluviales y costeros dentro del país. La empresa opera embarcaciones destinadas al turismo y ofrece recorridos por distintos ríos y destinos de Estados Unidos.

El río Misisipi es una de las principales vías navegables de América del Norte y cumple un papel central en el transporte comercial de mercancías, especialmente mediante barcazas que trasladan productos agrícolas, combustibles y otras cargas. Su intensa actividad portuaria convive con la navegación de embarcaciones turísticas y de pasajeros.