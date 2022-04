El jefe de ministros de Perú descartó renunciar a su cargo y hacer cambios en el gabinete

Aníbal Torres argumentó que el gobierno dictó el toque de queda porque tenían información respecto a la presencia de infiltrados en las movilizaciones y paros de transportistas

El presidente del consejo de ministros de Perú, Aníbal Torres, descartó una dimisión al cargo y por el contrario dijo que "el Gabinete está muy sólido" y que "está muy contento con el equipo". Las declaraciones las dio durante la conferencia de prensa que ofreció esta tarde el gobierno peruano en medio de una profunda crisis que inició hace más de diez días con paros de transportistas, pero que se agravó en las últimas horas con un toque de queda y represión de la policía a manifestantes.

Torres confirmó además que "a más tardar mañana" el presidente Pedro Castillo tomará juramento a la nueva ministra de Salud, en reemplazo de Hernán Condori, que había asumido hace dos meses pero la semana pasada el Congreso votó una moción de censura en su contra.

En relación al rechazo que generó en parte de la sociedad peruana el toque de queda que el presidente Pedro Castillo anunció en la medianoche del lunes hasta la medianoche del martes, Torres argumentó que la decisión respondió a que tenían información de que "había infiltrados" en las movilizaciones.

"Hay que informar correctamente. No decir que ese decreto supremo no tenía fundamento. Tenía la sustentación debida porque se conocía que desde las 12 de la noche se estaban preparando para al amanecer comenzar con estos actos delictivos", explicó Torres y apuntó directo contra el Poder Legislativo por no haber tratado los proyectos de ley que el ejecutivo había enviado: "Hemos presentado 20 proyectos de ley ante el Congreso y hasta ahora no se tratan".

El jefe de ministros estuvo acompañado por el ministro de Cultura, Alejandro Salas, el Ministro de Defensa, José Gavidia y por la vicepresidenta, Dina Boluarte.

En relación a las zonas de conflicto, el ministro de Defensa afirmó que "se está restaurando el orden en Ica" y que "se está dialogando para llegar a un acuerdo y tenemos alrededor de 500 efectivos en la zona". Además, desde el inicio de las manifestaciones -agregó- se registraron 15 policías heridos, un fallecido en investigación y otros 15 detenidos.