Biden habló sobre la crisis en Afganistán: "Nuestro único interés sigue siendo prevenir un ataque terrorista en EE.UU."

El presidente norteamericano, Joe Biden, defendió la retirada de las tropas de ese país en medio oriente. "Nuestra misión no era construir una nación ni crear una democracia unida", aseguró.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habló sobre la crisis que atraviesa Afganistán y reveló que el interés del país norteamericano en Afganistán "sigue siendo prevenir un ataque terrorista en nuestro país". En una conferencia de prensa, Biden defendió el retiro de tropas de Afganistán al sostener que el objetivo nunca fue construir una nueva nación democrática y prometió una respuesta "devastadora" en el caso de que los talibanes ataquen intereses de su país.

Tras manifestar que está "profundamente entristecido" por la actual situación, apuntó: "No me arrepiento de mi decisión. No puedo ni pediré a nuestras tropas que sigan luchando interminablemente en la guerra civil de otro país”.

"Nunca se suponía que la misión en Afganistán fuera construir una nación. Nuestro único interés nacional vital sigue siendo hoy lo que siempre ha sido: prevenir un ataque terrorista en la patria estadounidense", expuso Biden, quien se comprometió a "hablar en favor" de las mujeres afganas bajo el gobierno talibán.

Pese a la veloz toma del poder por parte de los talibanes, Biden aprobó la retirada Estados Unidos de Afganistán expresando que "era hora de irse del país después de dos décadas de conflicto". Y sentenció: "Respaldo firmemente mi decisión. Después de 20 años he aprendido por las malas que nunca hubo un buen momento para retirar las fuerzas estadounidenses".

Por otra parte, el mensaje de Biden fue directo a los talibanes: “La presencia de Estados Unidos será rápida y la respuesta será rápida y contundente. Defenderemos a nuestro pueblo con una fuerza devastadora, si es necesario”. Además, Biden afirmó: "Soy el cuarto presidente de EEUU que enfrenta una guerra con Afganistán. No le pasaré esa responsabilidad a un quinto. Esto para acá”, dijo con dureza.

Los talibanes ingresaron ayer al palacio presidencial en Kabul tras la salida del país del ex presidente Ashraf Ghani. El exmandatario aseguró que huyó de la capital de Afganistán "para evitar un baño de sangre", según informó la agencia AFP.

El propio Ghani admitió en un mensaje en Facebook que "los talibanes ganaron", después de que los insurgentes entraran en Kabul, al término de una ofensiva fulgurante. "Ahora son responsables del honor, de la posesión y de la autopreservación de su país" agregó el ahora expresidente.

El portavoz de la oficina política de los talibanes dijo el domingo a Al-Jazeera TV que la guerra terminó en Afganistán y que el tipo de gobierno y la forma del régimen estarán claros pronto. "Les aseguramos a todos que brindaremos seguridad a los ciudadanos y las misiones diplomáticas. Estamos listos para dialogar con todas las figuras afganas y les garantizaremos la protección necesaria", dijo el portavoz Mohammad Naeem al canal con sede en Qatar.

Argentinos en Afganistán

Cuatro argentinos se encuentra aún en la ciudad de Kabul, capital de Afganistán que fue capturada el domingo por grupos talibanes, según informó la Cancillería que encabeza Felipe Solá.

Se trata de Gilberto Velazquez Franco, miembro de Naciones Unidas (ONU), quien buscará viajar el martes con rumbo a Kazajistán. También permanecen en territorio afgano Melisa Rolls y Rodolfo Yamila, miembros de una ONG, quienes tenían pasajes comerciales para el martes rumbo a Estambul, en medio del caos que se vive en el aeropuerto y la cancelaciones de varios vuelos.