Crecen los rumores de una operación militar de EE.UU. contra Cuba: ¿Qué dice el documento al que accedió CBS?

El Comando Sur de los Estados Unidos estaría planificando lanzar una intervención militar en Cuba "dentro de los próximos cuatro meses". Así lo confirmó la cadena norteamericana CBS News, según reveló uno de sus equipos de investigación este mismo viernes. Sin embargo, aclararon que en el documento "no se hace ninguna mención explícita" a la isla, aunque todo indicaría que es el objetivo debido "al contexto de presiones de Washington" sobre el gobierno cubano, tal como indicaron fuentes en la investigación.

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Entre la asfixia energética y la presión de Washington: el crítico escenario humanitario en Cuba

Cuba está contra la espada y la pared. Tras la intervención militar de Estados Unidos contra Venezuela el 3 de enero, por la cual el país isleño perdió el suministro de petróleo que le llegaba desde Caracas, la situación humanitaria empeoró severamente. Mientras los cortes de luz prolongados crecen en toda la isla, también crecen los acosos de Washington contra La Habana. La visita a Guantánamo del secretario de Guerra, Pete Hegseth, en junio de este año, terminó de marcar esta tendencia y aunque desde el entorno del presidente Miguel Díaz-Canel lo niegan, fuentes en Cuba confirmaron negociaciones con ejecutivos de la Casa Blanca.

Un despliegue de 90 a 120 días: los detalles del plan militar filtrado

La probabilidad de que se lance una intervención militar sobre la isla es un rumor creciente. Al igual que en otras partes del mundo, desde el gobierno cubano especulan con los resultados de las elecciones de medio término, que podrían fijar el destino del Partido Comunista de Cuba y de la Revolución vigente desde 1959. Desde CBS News insistieron en que el documento revelado no nombra directamente a Cuba, aunque todo da a entender que la isla es el próximo objetivo.

"No está indicado que ninguna unidad haya recibido órdenes de despliegue. Sin embargo, esta planificación se produce en un momento en que la administración Trump ejerce una intensa presión económica sobre Cuba e insta a la isla a implementar reformas políticas en el país", asegura el artículo publicado por el canal norteamericano hoy mismo. Tampoco está aclarado cuántas tropas ordenarían enviar ni hacia dónde podrían viajar, lo que genera ciertas especulaciones sobre la veracidad del dato.

Batallones, logística y brigadas médicas: las fuerzas clave que contempla el documento de la CBS

El informe al que accedió la CBS señaló, sin embargo, que el Comando Sur le pidió opinión al cuartel general de la Reserva del Ejército sobre "la posible disponibilidad" para que "seis tipos de formaciones", que estarían bajo la autoridad del Comando Sur, participen de una operación con una duración "de entre 90 a 120 días". La fecha límite para expedir sus veredictos estaba fijada para este viernes 25.

Entre las unidades consultadas, el canal descubrió "un batallón de apoyo logístico de combate especializado en la coordinación de la logística" (transporte, mantenimiento, combustible y suministro), junto con "un batallón de ingenieros". El documento también contempla "la creación de un comando de apoyo logístico expedicionario" para que se encargue de la supervisión de la logística en todo el teatro de operaciones, además de crear "una brigada médica especial para comandar y coordinar las unidades médicas".

También estaría contemplado formar un destacamento avanzado de reanimación y cirugía para brindar atención quirúrgica de emergencia y traumatológica más cerca de las fuerzas estadounidenses. Finalmente, el documento pidió la creación de una brigada de policía militar. Estas unidades suelen usarse para supervisar a las fuerzas policiales militares responsables de la seguridad, la detención y otras misiones de aplicación de la ley.

¿Cómo respondió el Comando Sur de EE. UU. ante las filtraciones sobre Cuba?

Un vocero del Comando Sur de Estados Unidos salió a hablar después de la publicación del artículo. "Debido a la seguridad operativa, no divulgamos detalles ni hacemos comentarios sobre los movimientos operativos estadounidenses ni sobre los posibles plazos de despliegue relacionados con operaciones, contingencias o planes actuales o futuros. Sin embargo, el Comando Sur de Estados Unidos coordina continuamente con la Fuerza Conjunta para evaluar diversos requisitos potenciales en su área de responsabilidad en apoyo de las misiones asignadas", según advirtió.