La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó de manera provisional al gobierno de Donald Trump a retomar las deportaciones de migrantes hacia terceros países, incluso cuando no tengan ningún vínculo con esos destinos. La medida permite suspender temporalmente un fallo judicial que obligaba a la administración republicana a darles a los migrantes una oportunidad para plantear objeciones vinculadas con posibles riesgos de persecución o tortura.

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La decisión fue adoptada por seis votos contra tres, con el rechazo de los tres magistrados progresistas del máximo tribunal. Al mismo tiempo, la Corte Suprema anunció que escuchará en diciembre los argumentos sobre la legalidad de la política, por lo que la autorización conocida este martes tiene carácter provisional.

Se trata de la tercera oportunidad en la que el máximo tribunal estadounidense permite temporalmente al gobierno de Trump avanzar con este esquema de deportaciones mientras continúa la disputa judicial. La resolución vuelve a poner en el centro del debate la política migratoria de la administración republicana y el alcance de las garantías que deben recibir las personas expulsadas del país.

Trump vuelve a avanzar con las deportaciones a terceros países

La política permite enviar a personas con órdenes definitivas de deportación a países diferentes de aquellos de los que son nacionales. La administración Trump sostiene que utiliza esta alternativa cuando los países de origen no aceptan recibir a sus ciudadanos o cuando existen dificultades para concretar su devolución, incluyendo casos de personas con antecedentes penales.

Según los abogados del gobierno federal, los países que reciben a estos migrantes ofrecen garantías de que no serán perseguidos ni sometidos a torturas. Sin embargo, los representantes legales de los inmigrantes cuestionaron esas garantías y señalaron que algunas personas fueron trasladadas a lugares con los que no tenían ningún vínculo previo.

El conflicto judicial se profundizó luego de que un tribunal de apelaciones estableciera que los migrantes debían tener la posibilidad de plantear sus preocupaciones antes de ser enviados a esos destinos. Según los abogados federales, esa decisión obligó a cancelar un vuelo que transportaba a unas 70 personas hacia tres países.

La resolución de la Corte Suprema suspende temporalmente esa obligación mientras los magistrados estudian el caso. El tribunal analizará en diciembre si el programa impulsado por Trump se ajusta a la legislación estadounidense y también deberá determinar hasta dónde pueden llegar los tribunales inferiores al bloquear una política migratoria del Gobierno federal.

El programa forma parte de la ofensiva migratoria lanzada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca, con el compromiso de avanzar con deportaciones masivas de personas que permanecen en Estados Unidos sin autorización. En el marco de acuerdos alcanzados en algunos casos de manera reservada, el gobierno estadounidense deportó a unas 25.000 personas hacia más de dos docenas de países, entre ellos Liberia y Guyana. Sin embargo, la mayoría de los traslados tuvo como destino México.