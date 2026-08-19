El 63% de los estadounidenses cree que Trump se ha beneficiado indebidamente, según encuesta

El presidente de EEUU, Donald Trump, saluda mientras camina desde el helicóptero Marine One hacia un vehículo en la Elipse, cerca de la Casa Blanca, en Washington, D.C., EEUU

Por Jason Lange y ​Bo Erickson

WASHINGTON, 19 ago (Reuters) - La mayoría de los estadounidenses cree que el presidente Donald Trump y su familia se han beneficiado ‌indebidamente de las criptomonedas ‌desde su regreso al poder y que sus decisiones se ven influidas por sus negocios privados, según una nueva encuesta de Reuters/Ipsos.

La encuesta, realizada durante cuatro días y finalizada el lunes, reveló que la mitad de los propios republicanos de Trump creen que el presidente permite que sus intereses empresariales influyan en sus decisiones, un hallazgo ​sorprendente para un líder ⁠que se comprometió a acabar con la corrupción en Washington.

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Trump nació ‌en el seno de una familia dedicada al sector ⁠inmobiliario en Nueva York y convirtió ⁠su nombre en una marca reconocida a nivel mundial antes de presentarse a las elecciones. El año pasado ganó más de 1.400 millones de ⁠dólares gracias a las iniciativas de su familia en el ​ámbito de las criptomonedas, entre las que ‌se incluyen World Liberty Financial y ‌la moneda meme o "meme coin" de Trump, activos digitales que ha ⁠defendido públicamente. En marzo de 2025, dos meses después de iniciar su segundo mandato, el presidente llamó la atención en las redes sociales sobre su propia criptomoneda, describiéndola como "¡La mejor de todas!!!!!!!!!!!!!!!!".

Alrededor del ​63% de ‌los encuestados afirmó que era inapropiado que Trump y su familia se hubieran beneficiado de esa manera, mientras que el 32% consideró que era apropiado y el resto no respondió a la pregunta. Aproximadamente tres de cada diez encuestados republicanos ⁠calificaron las operaciones de inapropiadas, mientras que siete de cada diez afirmaron que eran apropiadas.

Los demócratas suelen destacar la supuesta corrupción en el Gobierno de cara a las elecciones de mitad de legislatura de noviembre, que determinarán el control del Congreso durante los próximos dos años, mientras que el Gobierno de Trump se ha comprometido a investigar la supuesta corrupción ‌en los estados gobernados por los demócratas.

Trump afirma que no ha desempeñado ningún papel en el día a día de los negocios de su familia desde que volvió al cargo y que sus inversiones se gestionan de forma independiente. Ha aplicado políticas favorables a las criptomonedas en ‌su segundo mandato, tras haber buscado el apoyo de los inversores en criptomonedas durante la campaña electoral.

La Casa Blanca desestimó cualquier acusación de conducta indebida, ‌afirmando que las inversiones ⁠de Trump eran gestionadas por instituciones financieras independientes.

"No hay conflictos de intereses", dijo la portavoz de la Casa ​Blanca Anna Kelly en un comunicado. "El presidente solo actúa en beneficio del pueblo estadounidense".

Con información de Reuters