Corralito y crisis en Paraguay: por qué renunció Santiago Peña y cómo surgió el conflicto

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia este jueves 5 de noviembre, en medio del avance del juicio político en su contra por el escándalo de Ueno Bank.. La intervención del banco digital dejó a cientos de miles de ahorristas sin acceso a sus fondos, llevó a la renuncia del Banco Central del Paraguay (BCP) y escaló hasta convertirse en una crisis política.

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¿Por qué renunció Santiago Peña a la presidencia en Paraguay?

La renuncia del presidente llegó después de que, en medio de la escalada política, su propio espacio le soltara la mano. Horacio Cartes, expresidente y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), adelantó que el partido acompañaría el juicio político en su contra. Cartes había impulsado la candidatura presidencial de Peña en 2023 y conserva gran influencia sobre la estructura partidaria.

"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", sostuvo al comunicar la decisión en un video que compartió en redes sociales.

Según Reuters, Peña fue socio comercial del Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank, hasta marzo de 2025. Incluso tuvo accesiones en el grupo, antes de desvincularse. Además, el propio extitular del BPC, Carlos Carvallo, presidió la entidad hasta asumir el control del Banco Central paraguayo.

Uno de los grandes problemas por lo que se apunta a Peña son los depósitos del Estado en el banco, que crecieron con fuerza desde 2023 y a fines de junio sumaban unos US$ 869 millones, el 29% del total. También, el Instituto de Previsión Social (IPS), que administra los fondos jubilatorios, tenía unos US$ 355 millones, cerca del 9% de su cartera.

La acusación, presentada por diputados opositores y disidentes del oficialismo contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, reunió inicialmente 35 firmas y planteaba mal desempeño de funciones: conflictos de intereses, operaciones con empresas relacionadas y la respuesta del Ejecutivo. Para pasar al Senado se necesitaban 53 votos de 80 diputados. Finalmente, el juicio político obtuvo 78 votos a favor —del oficialismo y la oposición— y ninguno en contra. Así, la Cámara de Diputados de Paraguay aprobó el juicio político contra Santiago Peña. Ahora, la decisión pasará al Senado.

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El BCP intervino Ueno Bank, entidad del Grupo Vázquez, y dispuso el cierre de sus operaciones. Las cuentas y tarjetas de los clientes quedaron inactivas mientras el organismo completa el “balance de exclusión”, para el que tiene hasta 15 días. Luego, activos y pasivos podrán traspasarse a otras entidades y cada depositante podrá operar en el banco que elija.

La resolución fue fechada el 2 de noviembre, tras comprobarse que el índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido. Además, el banco informó que no podía reponer unos US$ 70 millones usados de su encaje legal. El cierre generó largas filas, reclamos y protestas en Asunción.

La Cámara de Diputados paraguaya aprobó el juicio político contra Santiago Peña

Carvallo explicó que la Superintendencia detectó que Ueno había otorgado préstamos a empresas relacionadas con el grupo controlante. Como los papeles no permitían acreditar el vínculo de forma directa, los técnicos reconstruyeron la “ruta del dinero”. También se hallaron fallas en los legajos de los créditos y en la habilitación de servicios informáticos sin respaldo suficiente.

Dos casos llamaron la atención:

Mowi SA: en septiembre de 2025 pasó del Grupo Vázquez a un exsubgerente de Ueno y, siete días después, recibió unos US$ 42,5 millones del banco.

en septiembre de 2025 pasó del Grupo Vázquez a un exsubgerente de Ueno y, siete días después, recibió unos US$ 42,5 millones del banco. Grupo Hendy SA : repitió la mecánica. Pasó a nombre de dos empleados de Itti y, con patrimonio neto negativo, obtuvo créditos por 252.521 millones de guaraníes.

: repitió la mecánica. Pasó a nombre de dos empleados de Itti y, con patrimonio neto negativo, obtuvo créditos por 252.521 millones de guaraníes. Entre septiembre de 2025 y abril de 2026, ambas firmas acumularon cerca de US$ 84,5 millones en préstamos.

La Justicia imputó a 26 personas por supuesta lesión de confianza y otros delitos. La Fiscalía pidió prisión preventiva para un fundador del banco y arresto domiciliario para otros siete directivos.

¿Qué pasará con los ahorristas?

Antes de renunciar, Peña había anunciado un proyecto de ley para usar el Fondo de Garantía y pagar de inmediato a los ahorristas. Además, aseguró que se trataba de un caso particular de una entidad, no del sistema financiero. Sin embargo, todavía el BCP debe informar plazos y mecanismos de devolución.