Jeanine Añez, la presidenta de facto de Bolivia, dio positivo de COVID-19

En medio del avance del COVID-19 en América Latina, la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Añez anunció que se hizo un test por coronavirus y dio positivo de la enfermedad.

Un par de días después de que otro presidente de derecha haya dado positivo, como Jair Bolsonaro, se supo el resultado del análisis de la mandataria ilegítima boliviana. Según sus propias palabras, la mujer se sometió a un análisis "luego de que varios de sus ministros hayan dado postivo".

A través de un mensaje en redes sociales, la dirigente que tomó el poder tras derrocar a Evo Morales, sostuvo que va a "estar en aislamiento catorce días hasta que me haga una nueva prueba, me siento bien y me siento fuerte"