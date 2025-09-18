Donald Trump, sobre la guerra en Ucrania: "Putin me falló"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su par de Rusia, Vladímir Putin, le "ha fallado" en la gestión del conflicto en Ucrania, según informó este jueves un medio estatal de Moscú, dado que él esperaba "una resolución más rápida del conflicto" dada su relación previa con el líder del Kremlin.

"Pensé que sería el más fácil debido a mi relación con el presidente Putin, pero él me ha decepcionado. Realmente me ha decepcionado", afirmó el presidente estadounidense, aunque dijo que todavía tenía esperanza de que Putin y Volodimir Zelenski, mandatario ucraniano, encuentren una solución.

Sobre el final de la nota, Trump afirmó sentirse muy "honrado" de poder decir que Estados Unidos logró "resolver siete guerras que eran irresolubles. Guerras que no se podían negociar ni resolver", por lo que dijo que pensaba que el conflicto de Ucrania sería el "más fácil" de solucionar.

"Pero en la guerra nunca se sabe. La guerra es algo diferente. Suceden cosas que son muy contrarias a lo que pensabas. Creías que iba a ser fácil o difícil, y resulta ser todo lo contrario", afirmó el líder republicano.

Putin sobre el despliegue militar ruso en Ucrania: "Deberían ser promovidos a posiciones de liderazgo"

Por su parte y en relación con el conflicto en Ucrania, Putin, declaró este jueves que 700.000 militares rusos permanecen actualmente en la línea de contacto en la zona de la operación especial militar. "Hay más de 700.000 personas en la línea de contacto", indicó durante una reunión con los líderes de las facciones de los partidos políticos de la Duma Estatal, la Cámara baja del parlamento ruso.

Asimismo, el mandatario señaló que los participantes del operativo ruso en Ucrania deberían ser promovidos a posiciones de liderazgo. "Debemos buscar, encontrar y promover a personas que no teman servir a la patria y que estén dispuestas a arriesgar su salud y su vida. Estas personas deben ser promovidas a puestos de liderazgo. Serán nuestros sucesores", señaló el líder del Kremlin en la reunión.

Trump presiona a países de la OTAN para que frenen las compras de petróleo ruso

El presidente Trump envió el sábado una carta a los países de la OTAN en la que les insta a dejar de comprar petróleo ruso y a imponer importantes sanciones a Rusia, como forma de poner fin a la guerra en Ucrania.

"Estoy listo para imponer grandes sanciones a Rusia cuando todas las naciones de la OTAN hayan acordado, y comenzado, a hacer lo mismo, y cuando todas las naciones de la OTAN dejen de comprar petróleo a Rusia", dijo en una publicación en las redes sociales.