Ex jefes militares le piden a Netanyahu que termine la ofensiva contra Gaza: "Dejó de ser una guerra justa"

Gaza, destruida por la ofensiva israelí.

En un video inédito, 19 antiguos altos cargos de las fuerzas de seguridad de Israel pidieron en las últimas horas el fin de los ataques israelíes contra la Franja de Gaza, un mensaje muy inusual para la política interna de ese país. Lo hicieron en medio de fuertes rumores sobre un posible avance del primer ministro de ese país, Benjamin Netanyahu, sobre todo el devastado territorio palestino, donde aún se cree que hay más de 20 rehenes con vida y se denuncia la peor hambruna masiva provocada por el hombre en décadas.

En el video, aparecen ex jefes militares de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), ex jefes de inteligencia, ex directores de los servicios Shin Bet y Mossad y ex comisarios de policía. Se escucha hablar al ex primer ministro y ex jefe de las FDI Ehud Barak y a los ex jefes de Estado Mayor de las FDI Moshe Ya'alon y Dan Halutz; los ex directores del Shin Bet Nadav Argaman, Yoram Cohen, Ami Ayalon, Yaakov Peri y Carmi Gillon; los ex jefes del Mossad Tamir Pardo, Efraim Halevy y Danny Yatom; y los ex comisarios de la Policía de Israel Dudi Cohen, Moshe Karadi, Rafi Peled y Assaf Hefetz.

Al comienzo del video, inédito y difundido durante en medio de las denuncias de una masiva hambruna provocada por el bloqueo israelí, una voz en off dijo: "Cada una de estas personas participó en reuniones del gabinete, operó en los círculos más cercanos al poder y asistió a todos los procesos de toma de decisiones más delicados. Juntos, suman más de mil años de experiencia en seguridad nacional y diplomacia".

Entre las principales declaraciones, apareció la del ex director del Shin Bet Ami Ayalon quien expresó: "Esta guerra comenzó como una guerra justa. Era una guerra defensiva. Pero una vez que logramos todos sus objetivos militares, una vez que logramos una brillante victoria militar contra todos nuestros enemigos, esta guerra dejó de ser una guerra justa. Está llevando al Estado de Israel a la pérdida de su seguridad e identidad".

"Hace más de un año que superó el punto en el que podríamos haber puesto fin a la guerra con un logro operativo suficiente", agregó el ex jefe de inteligencia militar Amos Malka.

Netanyahu podría ampliar la ofensiva en Gaza

Mientras los ex jefes militares le piden que ponga un punto final a la ofensiva, el primer ministro israelí podría ampliarla a todo el devastado territorio palestino, según los principales medios de ese país.

Por ejemplo, según Haaretz, el primer ministro podría convocar en el corto plazo a su gabinete para "discutir una ampliación de la guerra en Gaza". Además, en la reunión de gabinete discutirán la invasión de zonas de Gaza en la que podría haber rehenes israelíes secuestrados por Hamas.