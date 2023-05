Petro insiste con advertir sobre cambio climático, en esperado discurso en el Congreso español

(Actualiza con otras actividades de Petro y cena de gala con los reyes)

El presidente colombiano, Gustavo Petro, abogó hoy por una alianza entre América Latina y España para avanzar en políticas concretas para hacer frente a la crisis climática, en un discurso ante el Parlamento español marcado por la ausencia del partido de ultraderecha Vox, que había prometido boicotear los actos del mandatario de izquierda.

"La humanidad está en peligro (...) estamos a las puertas de extinguirnos o cambiar", expresó Petro durante una sesión conjunta del Congreso de los Diputados y el Senado y en su primera visita de Estado a España desde que llegó al poder, el año pasado, tras décadas de gobiernos conservadores en Colombia.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El presidente, que hoy fue recibido por los reyes de España y que mañana se reunirá con el jefe del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, dijo en el Congreso que aunque lo tilden de "apocalíptico" por sus declaraciones sobre el futuro del planeta, es su responsabilidad y la de los políticos apostar por el cambio.

"Tenemos que salvar a la humanidad" y para ello "la ciencia es la que nos puede conducir a un mejor camino" y puede servir de "faro", agregó el jefe de Estado de Colombia, quien asumió en agosto de 2022.

"La ciencia dice que estamos en el comienzo de los tiempos de la extinción", alertó Petro y subrayó que el cambio climático "no es algo en lo que podemos creer o no creer" dado que no es una religión.

La titular del Congreso, la socialista Meritxell Batet, lo había presentado como impulsor de reformas que "persiguen objetivos que comparte” España.

En cambio, Vox, tercera fuerza política en España, había dicho que no iba a participar de los actos oficiales de Petro durante su visita.

El partido cree que las políticas de Petro harán retroceder a Colombia en materia económica, de derechos humanos y libertades.

Justo antes de que el presidente tomara la palabra en el Congreso, los legisladores de Vox abandonaron el recinto, según dijeron, en protesta por un reciente discurso en el que Petro dijo que Colombia, que fue colonia de España, se había librado "del yugo español".

Petro es "un terrorista no arrepentido. Un señor, que antes de coger el avión para venir a España, ha insultado a España", aseveró ante periodistas el líder de Vox, Santiago Abascal.

A eso se sumó la convocatoria de Foro Madrid, una alianza de Vox con parlamentarios latinoamericanos afines, a una protesta frente al Congreso español, que reunió a decenas de personas, informó la agencia de noticias Europa Press.

Petro promueve una alianza internacional para la protección de la Amazonia, para lo cual Bogotá ofreció movilizar 200 millones de dólares anuales durante 20 años a la espera de que se unan otros países y empresas.

El mandatario, que fue recibido con honores por los reyes de España, Felipe VI -el jefe de Estado- y su esposa, Letizia, en el Palacio Real, apostó, en su discurso en el Congreso, al entendimiento entre las distintas regiones para abordar la crisis climática.

La climática no fue la única cuestión en el discurso de Petro, que valoró que España asuma, en el segundo trimestre del año, la presidencia de la Unión Europea, bajo la cual se celebrará una cumbre UE-CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños).

"¿Hacia dónde llevamos esas reuniones? ¿Para mantener las cosas como están o para sentar unas bases diferentes? Yo creo que el mundo reclama, por lo menos de nuestro lado, unas bases diferentes", señaló.

Para el mandatario, la cumbre de julio en Bruselas "tiene que irradiar no solamente" un mensaje de defensa del medio ambiente, sino producir "políticas concretas".

"España tiene mucho que decir en un encuentro entre Europa y América Latina, puede decir cosas nuevas", insistió Petro más tarde, tras recibir la Llave de Oro de Madrid de manos del alcalde José Luis Martínez-Almeida.

En cambio, Petro no habló, como se esperaba, de su plan de “paz total” con el que pretende terminar con los 60 años de conflicto armado en Colombia, cuestión que sí debería conversar mañana con Sánchez.

La del mandatario colombiano es la única visita de Estado que tendrá España este año, lo que para el Ejecutivo de Sánchez resalta la posición de Colombia como uno de sus principales socios estratégicos en América Latina.

Por la tarde, Petro se reunió con el rey, quien ofreció un almuerzo en su honor y también lo agasajó con una cena de gala en la noche.

En el encuentro de la tarde insistió en que la democracia podría estar en juego si no se atiende el cambio climático, punto que también mencionó en el brindis de la cena.

Reservó también párrafos para los empresarios presentes, entre ellos los titulares de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Cámara de Comercio, además de presidentes de empresas como Telefónica, Repsol, Sacyr u OHLA.

El mundo -dijo el mandatario- "necesita de nuevas ideas" porque la creencia de que la libertad "era simplemente poder comprar lo que se quisiera y poder producir y vender lo que se quisiera" ya no se sostiene.

Hoy en día "no se puede producir todo lo que se quiera, vender todo lo que se quiera ni consumir todo lo que se quiera; si se hiciese eso perecemos, dejamos de existir como especie", advirtió.

Y fue aún más allá: "A veces pienso que podría traer un nuevo 1933 europeo", alertó, en referencia a la llegada de los nazis al Gobierno en Alemania.

De la cena participaron Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, los ministros de Exteriores, José Manuel Albares, y de Industria y Comercio, Héctor Gómez; el titular del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; el presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGJP), Rafael Mozo, y el del Senado, Ander Gil, así como el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo.

Con información de Télam