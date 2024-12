Se filtró una foto íntima de Tini Stoessel con otra persona.

El pasado fin de semana, Tini Stoessel estuvo como invitada en el último programa de Susana Giménez con picos de rating durante la entrevista que brindó y su mini concierto en vivo. Pese a que la artista se animó a hablar de todas las temáticas, la superestrella se encuentra muy bien en pareja y disfrutando de su nuevo amor, tras su separación de Rodrigo De Paul.

Esto, quedó totalmente confirmado, cuando Susana le preguntó si estaba enamorada y ella deslizó una enorme sonrisa de oreja a oreja. Lo cierto, es que desde hace meses se rumorea que la artista está muy feliz en pareja con una chica que también se dedica a la música. Se trata de la cantante portoriqueña Young Miko, con quien intercambió varias indirectas a través de las redes sociales.

Tini posteó una foto junto a Young Miko y los fanáticos reconocieron los tatuajes de la artista.

Los primeros rumores surgieron hace algunos meses, cuando una empleada del Aeropuerto de Ezeiza aseguró que vio a las dos jóvenes a los besos en la sala de pasajeros vip. Luego aparecieron algunos usuarios asegurando haberlas cruzado en boliches. Sin embargo, en las últimas horas, la propia Tini compartió una fotografía en sus redes donde se la ve recostada en los brazos de su enamorada. En las redes afirman que Stoessel no se anima a confirmar públicamente su relación a raíz de su papá Alejandro, quien le habría prohibido hablar del tema.

Cifra megamillonaria: cuánto le cobró Tini a Susana para ir a su programa

Tini Stoessel acudió como invitada al último programa de la temporada 2024 de Susana Giménez en Telefe y un periodista dio a conocer la irrisoria cifra que habría cobrado la cantante. La intérprete de canciones como Por Qué Te Vas y Suéltate el Pelo habló de todo en el living de la diva de los teléfonos y puso su voz a su canción nueva y a los clásicos.

El periodista Juan Etchegoyen se pronunció sobre las condiciones que habría puesto la cantante a la producción del ciclo y sorprendió cuando mencionó la cifra que habría cobrado. "Lo que me contaron es que el equipo de Tini puso algunas condiciones para aceptar la propuesta de Telefe", comenzó su descargo el conductor de Mitre Live.

"Cosas que tienen que ver con el pasado de la intérprete, sobre todo el escándalo de su inicio de relación con Rodrigo De Paul, había cosas que a ella no le copaban recordar ni hablar", continuó el comunicador. Y siguió: "Ella siente que eso ya fue y hoy vive un presente diferente. Y lo que quiero contar es que según me cuentan desde adentro de Telefe, Tini fue la mejor pagada del ciclo y el mayor gasto en entrevistas del ciclo. A mí me deslizaron la cifra de 30 mil dólares que habría cobrado la intérprete para su visita a lo de Susana. Recordemos que trascendió que Pampita cobró 10 mil".

La confesión íntima de Susana Giménez a sus 80 años

"Somos muy sexuales. ¡Vos sos sexual?", soltó Cristian Castro en medio de una entrevista con Susana, a la que acudió con su actual pareja, con quien protagonizaron un escándalo hace meses. En ese momento, la diva se mostró algo sorprendida con la pregunta pero la contestó: "Bueno, ya a esta altura, más o menos (risas). Ya pasé, amé demasiado. ya estoy, me retiré. Me retiré de eso. No me importa, hay otras cosas que me gustan en este momento, como leer, plantar flores. Se terminó, ya colgué los guantes. Ya está, totalmente".