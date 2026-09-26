Cinco muertos en una serie de bombardeos cruzados entre Rusia y Ucrania

Al menos cinco personas murieron y otras resultaron heridas durante una nueva serie de ataques cruzados entre Rusia y Ucrania, que incluyó una seguidilla cientos de drones, daños en infraestructura y un incendio "de características importantes" en una refinería rusa, según advirtieron. El intercambio de ataques se produjo durante la madrugada y volvió a dejar víctimas civiles en ambos países.

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El Ministerio de Defensa ruso informó sus sistemas de defensa antiaérea derribaron 645 drones ucranianos durante el ataque. Moscú aseguró que los aparatos fueron interceptados sobre 13 regiones, además de zonas del mar Negro y el mar de Azov, mientras que se registraron daños en instalaciones industriales y empresas del sur del país.

En el distrito de Séversky, en la región de Krasnodar, tres personas murieron y otras dos resultaron heridas como consecuencia de los ataques. Los daños también afectaron el suministro eléctrico: alrededor de 26.000 usuarios quedaron sin luz después de que fueran destruidos cables de alta tensión ubicados a lo largo de una vía ferroviaria.

La ofensiva ucraniana también alcanzó la refinería de petróleo de Ilsky, ubicada en Krasnodar. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó que el complejo fue atacado durante la noche y que se produjo un incendio dentro de las instalaciones. La planta tiene una capacidad de procesamiento de aproximadamente 6,6 millones de toneladas de petróleo por año.

Dos mujeres murieron en Zaporiyia tras un ataque ruso

En paralelo, Rusia lanzó una nueva oleada de ataques contra territorio ucraniano. Según la Fuerza Aérea de Ucrania, durante la noche fueron empleados 173 drones, de los cuales 134 fueron derribados o neutralizados por las defensas antiaéreas. Los ataques alcanzaron distintos puntos del país y se registraron impactos en 19 lugares.

Uno de los ataques más graves ocurrió en Zaporiyia, donde dos mujeres murieron luego de que un edificio quedara destruido y las víctimas fueran sepultadas bajo los escombros. El jefe de la administración regional, Mijailo Semikin, identificó a las fallecidas como Liudmila y Vasilina.

"Hoy, en Zaporiyia, hemos perdido a dos mujeres: Liudmila y Vasilina. Murieron sepultadas bajo los escombros de un edificio tras un ataque ruso", afirmó Semikin en un mensaje difundido a través de Telegram.

El nuevo intercambio de ataques se produce mientras la guerra entre Rusia y Ucrania atraviesa una nueva etapa de intensa actividad con drones de largo alcance. En los últimos días, ambos países incrementaron los ataques contra infraestructura energética, industrial y petrolera, extendiendo los efectos del conflicto mucho más allá de la línea del frente.

La situación también genera consecuencias sobre servicios básicos y producción energética. Los ataques contra refinerías rusas, en particular, se convirtieron en un objetivo recurrente de las operaciones ucranianas, mientras que Moscú mantiene sus ofensivas aéreas sobre distintas ciudades e instalaciones de Ucrania.