Trump y el jefe de presupuesto discutirán recortes en el segundo día de cierre del Gobierno EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se reunirá el jueves con su director de presupuesto, Russell Vought, para determinar qué "agencias demócratas" recortar, en una señal de que podría usar el segundo día del cierre del Gobierno para infligir dolor a sus oponentes políticos.

"No puedo creer que los demócratas de izquierda radical me hayan dado esta oportunidad sin precedentes", dijo Trump en una publicación en las redes sociales.

Trump ya ha congelado la financiación federal para el tránsito y la energía verde para los estados de tendencia demócrata y ha amenazado con despedir a más trabajadores federales durante el cierre, que comenzó el miércoles debido a un enfrentamiento partidista en el Congreso. Trump ya va camino de despedir a 300.000 trabajadores federales para fin de año.

En su mensaje, Trump mencionó la implicación de Vought en el Proyecto 2025, un plan de la conservadora Heritage Foundation que aboga por reducir radicalmente el Gobierno federal. La Administración de Trump ha tratado de poner en práctica muchos aspectos de ese plan, como el desmantelamiento del Departamento de Educación y la reducción del poder del Gobierno para luchar frente la contaminación.

El cierre del Gobierno, el decimoquinto desde 1981, ha suspendido la investigación científica, la supervisión financiera, los informes de datos económicos y una amplia gama de otras actividades.

Unos 750.000 trabajadores federales han recibido orden de no trabajar, mientras que otros, como los soldados y los agentes de la Patrulla Fronteriza, tienen orden de trabajar sin sueldo. Un cierre prolongado podría interrumpir el transporte aéreo y poner en peligro la ayuda alimentaria para 7 millones de estadounidenses. Los principales programas de prestaciones, como la Seguridad Social, seguirán enviando pagos.

El cierre se desencadenó en la medianoche del martes, cuando demócratas y republicanos fueron incapaces de ponerse de acuerdo sobre un proyecto de ley de gastos que habría permitido las operaciones de las agencias continuar después del 1 de octubre, el comienzo del nuevo año fiscal.

Los demócratas insisten en que cualquier proyecto de ley de financiación debe prorrogar también los subsidios sanitarios que expiran este año, mientras que los republicanos dicen que ambos asuntos deben verse por separado.

El cierre persistirá al menos hasta el viernes, cuando el Senado se reúna de nuevo para abordar la cuestión.

Con información de Reuters