Más de 40 personas resultaron heridas luego del choque de dos trenes a metros de la Estación Central de Praga, República Checa. Según indicaron las autoridades, el hecho ocurrió este martes a las 7 (hora local) en un puente a escasos metros de la estación mencionada. Hasta el momento, no pudieron esclarecer las razones del siniestro aunque el ministro de Transportes checo lo calificó como "grave" a pesar de que se haya producido a poca velocidad.

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"Todos los servicios del sistema integrado de rescate intervienen en el accidente de dos trenes en el puente sobre la calle Seifertova, junto a la estación central, en Praga 3. Hay varias personas heridas en el lugar", indicaron desde las cuentas oficiales de la policía local. Al momento, hay 46 heridos y cuatro se encuentran en "estado grave".

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos y Salvamento de la ciudad de Praga informaron que trabajan con el "segundo nivel de alarma" en la zona del hecho. "El accidente se resolvió sin necesidad de extracción. Los bomberos clasificaron a las personas heridas y junto a otros servicios, llevaron a cabo su transporte", añadieron. Además, se presentaron en la zona miembros del equipo de atención postraumática para asistir a las personas heridas.

"Varias personas han resultado gravemente heridas con riesgo de fallo en sus funciones vitales", declaró el portavoz de los servicios médicos de emergencia, Karel Kirs, en las últimas horas. Mientras que, según se pudo confirmar, las operaciones de rescate concluyeron a media mañana y los heridos fueron distribuidos a varios hospitales para que no haya un desborde sanitario.

El ministro de Transportes, Ivan Bednárik, calificó el accidente como un suceso muy grave y subrayó que, en este momento, la única prioridad es atender a los heridos. "Les deseo a todos una pronta recuperación y agradezco a los servicios de emergencia su labor", manifestó en declaraciones radiales. También agradeció la "rápida intervención" de los diferentes equipos que trabajaron en el área.

Ahora, investigadores policiales e inspectores ferroviarios llevan adelante las pesquisas necesarias para determinar las causas de la colisión. Fuentes oficiales estiman que los daños por la colisión superarán los 655.000 euros.

Durante las primeras horas de la mañana, decenas de líneas ferroviarias se vieron afectadas; cerca del mediodía, se reanudó el servicio de forma parcial. "Las operaciones se estabilizarán gradualmente. Mientras tanto, les rogamos que prevean posibles retrasos", informaron desde la compañía estatal Ferrocarriles Checos. A su vez, prometieron indemnizaciones a los pasajeros por lesiones y daños materiales ocasionados.