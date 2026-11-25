El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó este miércoles por la madrugada que todos los rehenes que permanecían cautivos en un almacén de la cadena Éxito, en la ciudad de Cartagena, fueron rescatados con vida. Al menos 20 personas habían sido retenidas por hombres armados desde la mañana del martes.

{{{htmlAmp}}}

“Desde Cartagena me permito informarle a toda la ciudadanía que en una extraordinaria operación conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Militares se logró el rescate de todos los secuestrados aquí en el Éxito, en la Castellana”, anunció el mandatario.

De la Espriella estuvo acompañado por su ministro de Defensa, Jorge Mora, y calificó el procedimiento de la Fuerza Pública como una operación “impecable”. Según informó, uno de los secuestradores murió durante el operativo, luego de que los responsables rechazaran la posibilidad de entregarse y liberar a las personas retenidas.

“Uno de los bandidos fue dado de baja, se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes. Rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia, cuando el Estado se decide nunca pierde”, sostuvo el Presidente.

Asimismo, el jefe de Estado agradeció a los integrantes de la Fuerza Pública que participaron del procedimiento y a las autoridades locales que colaboraron durante la emergencia.

En tanto, los familiares de las personas secuestradas permanecían en las inmediaciones del almacén a la espera de reencontrarse con ellas, luego de más de 16 horas de angustia.

Horas antes del rescate, De la Espriella había explicado que los hombres armados tenían la intención de asaltar un carro de valores en un centro comercial. Sin embargo, al ser descubiertos, tomaron como rehenes a clientes y trabajadores del almacén Éxito.

Colombia: toma de rehenes en un supermercado de Cartagena

De acuerdo a la reconstrucción oficial del Ministerio de Defensa, los hechos comenzaron el martes por la tarde cuando "tras un intento fallido de robo a un camión de valores, una patota de hombres armados intervino en el supermercado Éxito", en Cartagena, y tomó como rehenes a 30 personas. A partir del intenso operativo policial, lograron liberar primero a cinco y, con el correr de las horas, se sumaron otras diez personas. Las víctimas fueron personas que se encontraban allí, tanto clientes como trabajadores del comercio.

Desde la cartera de Defensa aseguraron que "este no fue un ataque terrorista", sino "la consecuencia" de otro asalto inicial que fracasó. En paralelo, aseguraron que tanto los comandos de las Fuerzas Especiales, de las Fuerzas Militares y la Policía, "lideran ahora mismo el operativo para garantizar la liberación segura de los demás rehenes". En esa línea, prometieron que habrá "una respuesta contundente" contra los responsables.

Durante el operativo, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, informó hace algunas horas que ya están "todas la capacidades de las distintas fuerzas, de nuestra fuerza pública, con grupos especiales allí. Eso va a salir para los secuestrados, no estoy tan seguro que salga tan bien para los bandidos. Estamos ahí con las fuerzas especiales del Ejército, de la Policía".