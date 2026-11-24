Un grupo de hombres armados tomó como rehenes a 30 personas en un supermercado de la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, tras un intento fallido de robo a un camión de valores. La situación obligó a desplegar un gran operativo policial, que hasta el momento logró la liberación de cinco personas, todas mujeres mayores.

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El hecho comenzó cuando los asaltantes ingresaron a un centro comercial y los operadores activaron los botones de pánico tras ser alertados por las cámaras de seguridad. Ante la rápida llegada de la Policía, los delincuentes se refugiaron dentro del negocio llamado Éxito y retuvieron a las personas que se encontraban allí, tanto clientes como trabajadores del comercio.

Por su parte, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, informó que "están todas la capacidades de las distintas fuerzas, de nuestra fuerza pública, con grupos especiales allí. Eso va a salir para los secuestrados, no estoy tan seguro que salga tan bien para los bandidos. Estamos ahí con las fuerzas especiales del Ejército, de la Policía". Además, los secuestradores exigen casi dos millones de dólares, dos coches blindados y vía libre para huir hacia Barranquilla, a unos 130 kilómetros de Cartagena.

¿Cómo sigue la toma de rehenes?

Según imágenes publicadas por medios locales y en redes sociales, hay decenas de policías y francotiradores se apostaron en edificios de los alrededores y también se pudo ver a los delincuentes encapuchados con armas largas al lado de rehenes arrodillados dentro del supermercado.

Las autoridades colombianas debieron suspender durante más de meda hora los aterrizajes en el aeropuerto internacional de Cartagena para que pudiera llegar hasta la instalación un equipo especial de la fuerza pública, informó la agencia EFE.

Cartagena de Indias es uno de los principales destinos turísticos de Colombia y es uno de los centros de referencia del turismo de reuniones, eventos especiales y congresos en Latinoamérica, gracias a su infraestructura hotelera, centros de convenciones, conectividad aérea y oferta cultural.