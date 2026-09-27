Caravanas opositoras en Venezuela reclaman por la vuelta de María Corina Machado

Cientos de opositores venezolanos participaron este domingo de caravanas y movilizaciones en distintos estados del país para reclamar el regreso seguro de la dirigente antichavista María Corina Machado. Las protestas se realizaron después de que el equipo de la dirigente denunciara que se le impidió regresar a Venezuela en reiteradas oportunidades durante esta semana.

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Las concentraciones tuvieron lugar en diferentes regiones de Venezuela. Hubo manifestaciones en Bolívar, Barinas, Apure, Mérida, Zulia, Lara, Falcón, Guárico y Carabobo, además de Miranda y Vargas, dos estados próximos a Caracas.

Los participantes se movilizaron en motos, autos y a pie. En las imágenes difundidas por el Comando con Venezuela se observaron manifestantes con banderas venezolanas y camisetas de distintas fuerzas opositoras, entre ellas Vente Venezuela, el espacio político de Machado, además de Primero Justicia y Voluntad Popular. Durante las caravanas también se escucharon consignas en respaldo a la dirigente, como "María vente, aquí está tu gente" y "¡Libertad!".

Una de las principales movilizaciones se produjo en Maracaibo, en el estado de Zulia. Allí, además del reclamo por el regreso de Machado, los manifestantes expresaron su malestar por los prolongados cortes de electricidad que afectan a la región. "Que venga de inmediato, ella no tiene que pedirle permiso a nadie, ella es venezolana, es una mujer íntegra (...) aquí estamos María Corina, vuelve", afirmó a EFE la maestra Yajaira Barrios durante la protesta.

Las denuncias del equipo de Machado

El reclamo de las caravanas se conoció después de que el equipo de María Corina Machado denunciara que la dirigente intentó regresar a Venezuela desde Panamá en tres ocasiones durante esta semana, pero que no pudo concretar el viaje. Acusaron al gobierno de Estados Unidos y a su ahora aliada, la presidenta venezolana Delcy Rodríguez.

Según sus colaboradores, se trata de una situación que ya se habría repetido en otras oportunidades. El equipo de la opositora sostiene que Machado intentó regresar al país al menos siete veces. Las denuncias provocaron también una movilización en Caracas el martes, donde cientos de opositores reclamaron por el retorno de la dirigente.