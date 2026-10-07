Bolsonaro promete reformar la Constitución, la Corte y prohibir la reelección

A dos semanas de la segunda vuelta, el candidato presidencial Flávio Bolsonaro matizó este miércoles su promesa de modificar la Constitución y "redemocratizar el país" y especificó que solo se refiere a reformal el el Supremo Tibunal Federal y eliminar la reelección. En los últimos días, sectores conservadores alertaron a Bolsonaro que esa retórica sonaba "autoritaria".

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Flávio cuestionó que Brasil sea una democracia "plena" y entre las reformas que estudia está judicial. El hijo de Jair Bolsonaro, que está preso por intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva, pretende tener un mayor control de la Corte y avanzar con un 'impeachment' contra el juez instructor de la mayoría de casos contra el clan Bolsonaro, Alexandre de Moraes.

"Es necesaria una reforma del Poder Judicial. Estoy a favor de reducir la edad de responsabilidad penal; esto debe hacerse mediante una enmienda constitucional. Hay aspectos de la reforma tributaria que deben modificarse (...) y por supuesto, se acabó la reelección", enumeró el ganador de la primera vuelta. Además prometió "estabilidad" y "paz" para todas las "personas que trabajen". "Habrá seguridad jurídica, respeto a la Constitución. Todo volverá a la normalidad. Brasil tiene que volver a la normalidad", dijo el Bolsonaro que estructuró su campaña presentándose como el "más moderado" de la familia.

En declaraciones públicas volvió a insistir con la idea de eliminar la reelección y sostuvo que "hay que dar el ejemplo" y dijo que, en caso de llegar a la presidencial, va a usar el capital político del comiendo para avanza con las reformas que deberán pasar por el Congreso. "Se respetará el proceso legislativo y la mayoría decidirá qué camino tomar", según citó la prensa brasileña.

"Siempre actuaré con moderación, con respeto por la política y honrando y respetando a cada segmento de la sociedad representado aquí por estos parlamentarios", dijo este miércoles para enfrentar críticas que señalaron su caracater autoritario y reformista.

Respaldo de partidos de derecha

En las últimas horas, Flávio recibió el apoyo de tres partidos conservadores como União Brasil, Progresistas (PP) --que conforman además la poderosa bancada del 'centrão' en el Congreso-- y Partido Novo, que sí presentó candidato en la primera vuelta.

Por su parte, el presidente brasileño, pidió en redes socialesr a sus seguidores que hagan campaña a favor de evitar el "retroceso" regrese al país con la victoria de Flávio Bolsonaro.

"A quienes les gusta Brasil, a quienes les gusta la educación, la democracia, quienes quieren tener un empleo de calidad, seguir estudiando y ver a Brasil crecer, quien necesite mejorar su vida, vamos a las calles. No podemos permitir que el retroceso regrese a este país", animó Lula, que confía que tendrá una victoria el 25 de octubre.

Con información de EuropaPress.