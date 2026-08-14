Bolivia: el vicepresidente Lara denunció penalmente al ministro de Economía

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara Montaño, presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza Yáñez, por presuntas irregularidades vinculadas con su patrimonio. La acción fue formalizada este jueves ante la Fiscalía de La Paz y solicita que se inicie una investigación por varios delitos.

La denuncia apunta principalmente a la compra de un Audi Q4 e-tron y a una supuesta omisión del vehículo en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas presentada por el ministro ante la Contraloría General del Estado. Según el documento presentado por la Vicepresidencia, existen diferencias entre el valor consignado oficialmente para la operación y el monto que Espinoza habría reconocido públicamente como desembolso.

El caso se suma a la creciente tensión dentro del Gobierno boliviano, luego de que Lara cuestionara públicamente las cifras oficiales de inflación difundidas por el Ministerio de Economía. Ahora, el enfrentamiento entre ambos funcionarios llegó a la Justicia y podría derivar en una investigación sobre el patrimonio y las operaciones financieras del ministro.

José Gabriel Espinoza Yáñez, el ministro apuntado por el vicepresidente Lara.

La denuncia contra el ministro de Economía de Bolivia

De acuerdo con la denuncia, el vehículo fue registrado mediante el Testimonio de Escritura Pública N.º 1685/2026, fechado el 30 de abril de 2026, por un valor de 50.000 bolivianos. Sin embargo, el ministro Espinoza habría señalado públicamente que el costo real de la adquisición alcanzó los 350.000 bolivianos.

Para el Vicepresidente, la principal irregularidad se encuentra en la declaración patrimonial presentada posteriormente. El 29 de junio, aproximadamente dos meses después de la compra, Espinoza presentó ante la Contraloría su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, en la que declaró activos por 9.367 bolivianos, sin incluir el auto.

A partir de esos antecedentes, Lara pidió que se investigue la posible comisión de los delitos de falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas; falsedad ideológica; uso de instrumento falsificado; enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes, entre otros.

Qué le pidió Lara a la Justicia

La denuncia, registrada bajo el número de caso CUD 201102012605477, solicita la apertura de una investigación preliminar y la realización de distintas medidas para determinar el origen de los recursos utilizados por el ministro.

Entre las diligencias requeridas se encuentra un pedido a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para levantar el secreto bancario y realizar un análisis financiero y patrimonial retrospectivo de las cuentas, ingresos y egresos de Espinoza y de su entorno familiar. Además, Lara le solicitó al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz un informe técnico sobre la base imponible y el cálculo del Impuesto Municipal a las Transferencias correspondiente a la operación del vehículo.