Miles de israelíes protestan contra reforma judicial de Netanyahu en medio de tensión tras ataques

Decenas de miles de personas volvieron a salir hoy a las calles en Israel para protestar por 14 semana consecutiva contra la reforma judicial impulsada por el gobierno de Benjamin Netanyahu, en medio de un incremento de la tensión en la región y tras los ataques de la víspera en Tel Aviv y Cisjordania.

En Tel Aviv, Jerusalén y otras ciudades, los manifestantes hicieron un minuto de silencio por las víctimas de los dos ataques del viernes, en los que murieron tres personas.

Los organizadores de las protestas en Tel Aviv aceptaron el pedido de la policía de cancelar las marchas y piquetes que tenían previsto realizar en la noche de hoy para que no hubiera cortes de calles ante un posible incidente de seguridad, informó el diario The Times of Israel.

En esa ciudad, un turista italiano murió y otras siete personas resultaron heridas después de que un hombre los atropellara con un auto mientras circulaban por la costanera.

La policía israelí aseguró a la agencia de noticias AFP que se trató de "un atentado terrorista contra civiles, embestidos por un coche" y que "el terrorista fue neutralizado".

El atentado se produjo durante la noche del viernes de shabat (día sagrado de la semana para el judaísmo) durante la semana de las Pascuas judías.

Más temprano, dos hermanas israelo-británicas de 16 y 20 años murieron en un ataque a tiros contra el vehículo por el que circulaban cerca de un asentamiento en el norte de Cisjordania, un territorio ocupado por Israel desde 1967, mientras que su madre resultó herida. La mujer de 48 años está en estado crítico, mientras que el padre, que viajaba en otro vehículo, resultó ileso.

A pesar de estos ataques y la reciente tensión en la región, que llevó a que Israel bombardeara posiciones del movimiento palestino Hamas en la Franja de Gaza y en el sur de Líbano, en respuesta al disparo de decenas de cohetes contra el territorio del Estado hebreo, decenas de miles salieron a las calles en el país.

El brote de violencia se desencadenó el miércoles pasado tras la irrupción de las fuerzas israelíes en la mezquita Al Aqsa de Jerusalén, tercer lugar sagrado del islam, en plenas celebraciones del mes sagrado musulmán del Ramadán.

Las manifestaciones contra la reforma judicial se mantuvieron ya la semana pasada, incluso después de que Netanyahu pusiera en pausa su proyecto.

La reforma promovida por el gobierno, el más de derecha de la historia de Israel, busca incrementar el poder de los políticos sobre los jueces y disminuir el rol de la Corte Suprema.

El 27 de marzo, Netanyahu anunció que la adopción de los distintos proyectos de ley de la reforma se aplazaba a la próxima sesión parlamentaria que se abrirá tras la Pascua judía, cediendo así en parte a las exigencias de los opositores, para que se lleven adelante negociaciones.

De todas formas, para eso tuvo que hacer concesiones a los sectores más conservadores de la alianza que lo colocó como primer ministro y autorizó la creación de una Guardia Nacional a cargo del titular de la cartera de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir.

Con información de Télam