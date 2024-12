Policía de Nueva York busca al hombre que mató a ejecutivo de una aseguradora de salud

FOTO DE ARCHIVO: Un miembro de la Unidad de Escena del Crimen de la Policía de Nueva York toma una foto de un casquillo de bala encontrado en el lugar donde al parecer fue asesinado a tiros el consejero delegado de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en Midtown Manhattan

La policía de Nueva York buscaba el jueves al hombre que mató al ejecutivo de UnitedHealth Brian Thompson en un ataque frente a un hotel del centro de Manhattan y que fue visto por última vez huyendo hacia Central Park.

Thompson, presidente ejecutivo de la unidad de seguros de UnitedHealth, recibió un disparo por la espalda el miércoles por la mañana en lo que la policía describió como un ataque premeditado por un asaltante enmascarado al acecho. Los hechos ocurrieron justo antes de la conferencia anual de inversores de la empresa en el Hilton de la Sexta Avenida.

Las palabras "deny" (negar), "defend" (defender) y "depose" (deponer) estaban grabadas en los casquillos encontrados en el lugar, informaron fuentes policiales a ABC y al New York Post. Reuters no ha verificado de forma independiente esa información.

Las palabras reflejan el título de un libro crítico con el sector de los seguros publicado en 2010 y titulado "Delay Deny Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claims and What You Can Do About It" ("Retrasar, negar, defender: por qué las compañías de seguros no pagan las reclamaciones y qué puedes hacer al respecto").

El autor, Jay Feinman, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Rutgers, dijo "lo siento, sin comentarios" en un correo electrónico cuando Reuters se puso en contacto con él.

Los investigadores aún no han mencionado a un sospechoso y seguían buscando un móvil, informó el Departamento de Policía de Nueva York durante una rueda de prensa el miércoles por la mañana. Desde entonces no han facilitado más información.

"Todos los indicios apuntan a que se trata de un ataque premeditado, planificado y dirigido", dijo el miércoles a la prensa Jessica Tisch, comisaria de la Policía de Nueva York.

Un video de seguridad mostró al tirador detrás de Thompson, de 50 años, levantando su pistola y disparando a su espalda. La policía dijo que el pistolero llegó al exterior del hotel varios minutos antes que Thompson y esperó a que pasara por delante para disparar, ignorando a otros transeúntes.

La policía publicó varias fotografías del sospechoso tomadas por las cámaras de video de la zona, entre ellas una con el arma levantada y apuntando hacia Thompson y otra del sospechoso huyendo en bicicleta.

Con información de Reuters