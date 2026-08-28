Ben Gvir cruzó a Netanyahu en redes por su estrategia para las elecciones en Israel

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, cruzó públicamente al primer ministro Benjamin Netanyahu por la estrategia que la derecha israelí debería adoptar de cara a las elecciones del 27 de octubre. El premier reclamó que Gvir y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, unan sus fuerzas para evitar una dispersión de votos que pueda perjudicar al bloque oficialista, pero el titular de Seguridad rechazó el planteo y propuso otra alternativa.

La discusión quedó expuesta en redes sociales, donde Netanyahu sostuvo que una alianza electoral entre Ben Gvir y Smotrich permitiría fortalecer al bloque de derecha y evitar que algunos votos queden fuera de la Knéset por no superar el umbral electoral. El primer ministro recordó además los antecedentes de elecciones anteriores en las que, según su argumento, la división de los partidos de derecha terminó favoreciendo a sus adversarios.

Gvir respondió con un planteo diferente. En lugar de aceptar una alianza exclusivamente con Smotrich, reclamó que el ministro de Finanzas se una también al partido del exgeneral Ofer Winter. Según el dirigente ultraderechista, esa fórmula permitiría construir una fuerza electoral suficientemente grande para sostener un próximo gobierno de derecha.

"Solo un Poder Judío grande, y Smotrich y Winter que vayan juntos. Solo de esta manera se puede formar un gobierno de derecha completo”, sostuvo Ben Gvir en su mensaje publicado en X. De esta manera, el ministro rechazó la presión de Netanyahu y dejó expuestas las diferencias dentro del oficialismo a menos de dos meses de las elecciones.

Al final de su mensaje, Gvir afirmó: "Usted mismo me dijo que el guion perfecto para aprovechar los votos es Winter y Smotrich en una carrera conjunta, porque, según sus palabras, Winter no trae ningún voto de los indecisos. La Tierra de Israel está en juego. El Pueblo de Israel está en juego. El Estado de Israel está en juego. ¡Haré todo lo posible para que no forme un gobierno con Eisenkot! ¡Solo un gobierno de derecha!!!".

"¿Dices que quiero un "poder judío débil" porque te pido que te unas a Smotrich? ¡Todo lo contrario! Según todas las encuestas: un bloque técnico de Ben Gvir + Smotrich = un partido fuerte que fortalecerá al bloque de la derecha y no desperdiciará los votos", le respondió Netanyahu a su ministro de Seguridad Nacional.

"La Tierra de Israel está en juego. El pueblo de Israel está en juego. El Estado de Israel está en juego. No puedo creer que por ambiciones personales estés dispuesto a poner en riesgo al país. Toma la decisión correcta: ¡ha llegado el momento de la unidad!", concluyó Netanyahu en su mensaje.