Balotaje en Brasil 2026: qué necesita Lula para ganar vs. Flávio Bolsonaro en las elecciones

Este domingo 25 de octubre Brasil elige su nuevo presidente y las encuestas adelantan unos comicios parejos entre Luiz Inácio Lula da Silva, que busca renovar su mandato, y el senador Flávio Bolsonaro, que ganó la primera vuelta. La diferencia entre ambos fue corta, así que cada voto contará para definir el próximo presidente del país.

{{{htmlAmp}}}

En la primera ronda, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos y Lula, el 45,16%. La brecha fue de unos 2,2 millones de sufragios, una cifra acotada en un padrón de cerca de 160 millones de personas habilitadas para votar. Ahora, ambos candidatos buscan conseguir el voto de quienes se abstuvieron y de los votantes que eligieron a otros candidatos en la primera vuelta.

Sin embargo, tras el debate presidencial una encuesta de BTG/Nexus achicó la distancia entre ambos candidatos y Bolsonaro se colocó en el margen de error. Bolsonaro cuenta con la intención de voto del 50,3% de los votos válidos contra el 49,7% de Lula. El liberal habría pasado a teneruna ventaja de solo el 0,6%.

Lula vs. Bolsonaro: qué necesitan para ganar el balotaje

El politólogo Juan Negri, de la Universidad Torcuato Di Tella, señaló en diálogo con Noticias Argentinas que el presidente enfrenta serias dificultades para ampliar su base electoral, ya que los candidatos que quedaron afuera parecen estar más cerca del bolsonarismo que del oficialismo. El experto advirtió que Lula “no tiene mucho de dónde pescar” y que para sumar votos el mandatario debería movilizar a quienes se abstuvieron en la primera vuelta.

Sin embargo, Negri advierte que tampoco allí el panorama es sencillo, ya que un votante desencantado no necesariamente encontrará motivos para apoyar al Gobierno. También tiene que apuntar a recuperar a sectores moderados que, sin identificarse con el oficialismo, rechazan al bolsonarismo.

El candidato con más votos válidos ganará las elecciones presidenciales

En cambio, el senador liberal debe conservar el caudal que lo llevó al primer puesto y, además, atraer a los votantes de las fuerzas eliminadas. Según Negri, entiende que la cercanía ideológica de esos sectores lo favorece, y por eso lo considera el favorito, aunque aclara que las elecciones no están definidas de antemano.

Sin embargo, el politólogo Luis Tonelli, de la UBA, advierte que en una segunda vuelta influye mucho el rechazo hacia el adversario. Según explica, el balotaje produce una polarización generada por el propio sistema, y muchos electores definen su voto para impedir el triunfo del otro. Algunos sectores pueden sentirse atraídos por las propuestas económicas de Bolsonaro, como la reducción de impuestos y de tasas de interés. Otros, en cambio, podrían rechazarlo por sus posiciones políticas y terminar votando a Lula.

A qué hora se conocerán los resultados de Brasil

El Tribunal Superior Electoral (TSE) comienza a publicar resultados parciales a las 17 hs, apenas cierran las urnas. Cada urna cuenta sus propios votos e imprime un boletín con el resultado de su sección. Como antecedente, en el balotaje de 2022 el ganador quedó matemáticamente definido a las 19.58 hs, unas tres horas después del cierre. Los resultados pueden seguirse en tiempo real en el portal del TSE.