Una autoridad de la OMS denunció que Trump analizar retirarse y desfinanciar el organismo de la ONU

El republicano electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya prepara todo para su segundo mandato. Entre sus primeras medidas, el empresario estaría el retiro del país de la Organización Mundial de la Salud, como ya hizo durante su primer mandato, en una decisión que significaría un fuerte impacto económico. La información fue confirmada a la agencia Reuters y el Financial Times por el director de uno de los centros de la agencia de salud de la ONU y fuentes del equipo de transición que se encuentra trabajando de cara al traspaso de mandato el próximo 20 de enero.

“Tengo información confiable de que planea retirarse, probablemente, el primer día o bien al inicio de su gestión”, aseguró el profesor especialista en salud global en la Universidad de Georgetown en Washington y director del Centro Colaborador de la OMS sobre Derecho Sanitario Nacional y Global, Lawrence Gostin. Esto implicaría un impacto en las arcas del organismo internacional del 15% del presupuesto que Estados Unidos aporta.

El Financial Times fue el primero en informar de los presuntos planes, citando a dos expertos. El segundo experto, el ex coordinador de la respuesta a Covid-19 de la Casa Blanca Ashish Jha, no estaba disponible de inmediato para hacer comentarios.

El plan va en línea con las críticas de Trump a la agencia de salud de la ONU e implicaría un fuerte cambio en la política de salud de Estados Unidos, entre ellas, el aislamiento del país en los esfuerzos internacionales para combatir pandemias.

No es la única mala noticia en materia de salud

También va de la mano con la designación que hizo en esa área, que estará a cargo de Robert F. Kennedy Jr, un militante antivacunas deberá supervisar todos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, según la sigla en inglés) como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, según la sigla en inglés).

Paradójicamente, entre los argumentos del electo presidente para dejar de formar parte, esgrimió que la OMS no responsabilizó a China de la propagación temprana del Covid-19 y en repetidas ocasiones la calificó como “marioneta de Beijing”. Kennedy Jr, que se sumó a esa postura, también acusó a la organización de estar “influenciada” por la industria farmacéutica.

Esta, en tanto, no es la primera vez que toma una decisión en este sentido. Trump había iniciado la retirada de la OMS en 2020, trató de recortar drásticamente las donaciones estadounidenses al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria y al PEPFAR, programa que le suministra gran parte del tratamiento del VIH a África. Seis meses después su sucesor, el presidente Joe Biden, revocó la decisión.