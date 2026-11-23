Así están las encuestas en las elecciones en España 2026 tras el debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo

Las primeras encuestas realizadas después del cara a cara entre el presidente español y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, mostraron diferentes lecturas tras el debate, pero coincidieron en una estimación clave para las elecciones generales 2026: la suma de PP y Vox seguiría alcanzando la mayoría absoluta en el Congreso.

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Elecciones en España 2026: lo que adelantan las encuestas tras el debate

Los sondeos se difundieron el viernes 20 de noviembre, después del encuentro televisivo entre ambos candidatos, pero difieren en la evolución de cada partido y en el tamaño de los cambios.

Qué dice el tracking de 40dB

El estudio especial de 40dB para El País y la Cadena SER ubica al PP como primera fuerza, con 31,9% de los votos. Pero la ventaja sobre el PSOE se achicó a solo siete décimas: los socialistas subieron un punto y llegaron a 31,2%, mientras que los populares cayeron tres décimas.

En la proyección de escaños, el revelamiento adelantó:

El PP junto a Unión del Pueblo Navarro (UPN) sumaría 133 diputados (uno menos que en la medición previa)

(uno menos que en la medición previa) El PSOE obtendría 124 (cuatro más).

Vox bajaría medio punto, hasta 17,1%, y pasaría de 58 a 56 bancas.

El Frente Amplio alcanzaría 3,8% y Podemos, 1,1%.

Aun así, el bloque de PP, Vox y UPN retendría 189 escaños, tres menos que antes, pero 13 por encima de la mayoría absoluta (para tenerla se necesitan 176 de los 350 escaños). En la proyección, el PSOE, el Frente Amplio, Podemos y las fuerzas regionales quedarían lejos de ese umbral. A estas últimas se les asignan 10 diputados a ERC, siete a EH Bildu, tres a Junts, tres al PNV, tres a Adelante Andalucía, dos al BNG y uno a Coalición Canaria.

Las encuestas coinciden en que la suma de PP y Vox seguiría alcanzando la mayoría absoluta en el Congreso.

Qué dice la encuesta de Data10

La encuesta exprés de Data10 para OKDIARIO muestra un escenario más favorable al PP. De acuerdo al sondeo, los populares subirían un punto, hasta 32,5%, y conseguirían 137 escaños, ocho más que en la medición anterior. Mientras que el PSOE caería cuatro décimas, hasta 26,5%, y perdería seis bancas, quedando con 106.

Vox retrocedería seis décimas, hasta 18,8%, y bajaría a 62 diputados. El Frente Amplio crecería tres décimas, hasta 6,8%, con 12 escaños. En este caso, PP y Vox llegarían a 199 diputados, 23 más que los necesarios para controlar el Congreso.

De acuerdo a Data10, el avance popular se explica por unas 150.000 personas que pensaban abstenerse y ahora votarían al PP, además de traspasos desde Vox y el PSOE.

Por qué los resultados no son comparables

La diferencia principal está en la metodología: 40dB sumó 500 entrevistas posteriores al debate a una muestra total de 2.000 personas. Data10, en cambio, hizo 750 cuestionarios después del cara a cara, solo entre quienes dijeron haberlo visto. Por eso, sus datos reflejan la opinión de ese grupo y no una proyección sobre todo el electorado.