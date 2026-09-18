Amodei pidió a los inversores de Wall Street regulaciones para el desarrollo de la IA

Según personas familiarizadas con los planes citadas por The New York Times, la empresa podría presentar en las próximas semanas documentación financiera vinculada con la operación y comenzar a cotizar en noviembre,

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, planteó ante inversores de Wall Street y Silicon Valley la necesidad de establecer controles sobre el ritmo de desarrollo de la inteligencia artificial, mientras su compañía avanza con los preparativos para una posible salida a bolsa. Esto además se suma a los pedidos de los principales desarrolladores del sector, quienes advierten sobre los riesgos de acelerar la tecnología al mismo tiempo que buscan capital para expandirla.

{{{htmlAmp}}}

Supervisión estatal y reglas estrictas: la advertencia de Dario Amodei ante Wall Street

Amodei explicó que el desarrollo de los sistemas de IA más avanzados debería estar acompañado "por mecanismos de supervisión y reglas" que aumenten a medida que crecen las capacidades y los riesgos. El jefe de Anthropic propone, entre otras medidas, evaluaciones independientes, mayor transparencia y una intervención estatal más profunda para los modelos que alcancen niveles particularmente elevados de capacidad.

La posición del ejecutivo ocurre mientras Anthropic prepara una eventual OPI. Según personas familiarizadas con los planes citadas por The New York Times, la empresa podría presentar en las próximas semanas documentación financiera vinculada con la operación y comenzar a cotizar en noviembre, aunque el calendario todavía puede modificarse por las condiciones del mercado y el interés de los inversores.

¿Cuándo sale a bolsa Anthropic y cuánto vale la creadora de Claude?

La compañía, creadora del chatbot Claude, atraviesa una fuerte expansión de sus ingresos y de su infraestructura informática. De acuerdo con las cifras citadas en el reporte, algunos inversores ya calculan una valoración potencial de hasta 2 billones de dólares, mientras que la empresa necesita cantidades crecientes de capacidad de procesamiento para entrenar y operar modelos cada vez más sofisticados.

La posible salida a bolsa permitiría a Anthropic acceder rápidamente a capital para afrontar esos costos. Las estimaciones citadas indican que la compañía apunta a disponer de unos cinco gigavatios de capacidad de procesamiento hacia fines de este año y duplicar aproximadamente esa infraestructura para finales de 2027, un nivel comparable al de su rival OpenAI.

El contraste entre las advertencias de Amodei y las expectativas financieras de Anthropic es uno de los principales puntos de discusión entre los inversores. La empresa necesita continuar aumentando su capacidad para competir en un mercado dominado por enormes inversiones, pero su propio CEO sostiene que determinados avances "deberían desarrollarse a un ritmo más controlado".

Anthropic, de hecho, acaba de publicar nuevas métricas para permitir que gobiernos, investigadores y terceros conozcan mejor la velocidad con la que avanzan los laboratorios de IA. La compañía informó que, en agosto, Claude ya lideraba el 26% de determinadas tareas internas de investigación y desarrollo de IA, mientras que más del 90% de esas tareas contaban con algún nivel de colaboración de sistemas de IA.

El dilema entre regulación y Wall Street: la ventaja de Anthropic frente al retraso de OpenAI

El desafío para Anthropic será conciliar esas exigencias de seguridad y regulación de la IA con las expectativas de crecimiento propias de una empresa que pretende convertirse en una compañía pública. En paralelo, OpenAI decidió postergar su eventual salida a bolsa hasta 2027, una estrategia que podría aumentar la atención de los mercados sobre los planes de Anthropic.

Alerta por ciberataques y fraude: los riesgos reales y la alianza millonaria con Accenture

Aparte de las advertencias de hoy de Amodei, el escenario también está marcado por los riesgos de uso indebido. Anthropic informó este mes que detectó operaciones en las que algunas personas habrían utilizado Claude para "actividades vinculadas con ciberataques, vigilancia, fraude y desarrollo de armas", entre otros usos prohibidos.

En paralelo, la empresa avanza con mecanismos de evaluación externa. Este viernes anunció una alianza con Accenture para realizar evaluaciones independientes de sus modelos de IA más avanzados, con una inversión conjunta prevista de al menos 1.000 millones de dólares durante los próximos cinco años.