Desde la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) y la oficina de Jay Clayton, director de la Inteligencia Nacional estadounidense, confirmaron que hubo una filtración de información a partir de "una brecha de inseguridad" que, según advirtieron, "expuso buena parte" de la información no clasificada por los servicios, según publicó New York Times. Las intrusiones afectaron al sistema de análisis de código abierto que manejan las agencias, la cual es una red que busca información en "materiales públicos no clasificados". Todavía no se sabe qué datos fueron revelados y hay sospechas de que otras agencias del Gobierno hayan sufrido la misma situación.

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La renuncia de Sean Cairncross al frente de la secretaría de Ciberseguridad, tras la seguidilla de fallas tecnológicas que suspendió temporalmente el tráfico aéreo, cajeros automáticos, correos electrónicos e impidió el acceso a fotos almacenadas en la nube, mantiene en vilo a todo lo que tiene que ver con el mundo digital norteamericano. Fuentes oficiales llegaron a revelar que también afectó a una red interna de comunicaciones ultrasecreta de la CIA, aunque sin especificar cuál.

El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió sobre esta situación y si bien intentó bajar los humos al afirmar que el país "no está bajo un ataque sistémico", las sospechas se multiplicaron en los últimos días hasta hoy.

De acuerdo a un allegado a un funcionario, las fallas reveladas hoy "no produjeron interrupciones en las capacidades críticas", aunque desde la CIA declinaron hacer comentarios. Funcionarios de la Casa Blanca afirmaron que, en algunos casos, la inteligencia artificial "está descubriendo vulnerabilidades de software" que "deben corregirse rápidamente".

Qué dijo Clayton sobre las fallas

Jay Clayton, quien además de dirigir la Inteligencia norteamericana fue designado por el presidente Donald Trump como director interino de ciberseguridad, habló el último fin de semana sobre las fallas de la semana pasada, y explicó que tanto la caída de la red del servicio aéreo como los problemas en los sistemas internos de la CIA se debió "a problemas relacionados con el mantenimiento de los enrutadores".

Al ser preguntado sobre el reciente ataque informático a la base de datos de delitos, el Sr. Clayton dijo que las filtraciones de ese tipo "ocurren con frecuencia" y que "no hay motivo de alarma".

"Las investigaciones cibernéticas y los incidentes cibernéticos han formado parte de la economía estadounidense y de la vida estadounidense durante mucho tiempo", afirmó el propio Clayton en el programa This Week de ABC. Y agregó: "Lo que sabemos del FBI, y lo que he comentado con ellos, es que han tenido un incidente. Lo están gestionando de forma habitual".

Jay Clayton, titular de la Inteligencia Nacional y secretario interino de Ciberseguridad.

Qué es la inteligencia de código abierto y por qué puede fallar

La inteligencia de código abierto (OSINT), que utiliza grandes volúmenes de información disponible en internet, consiste en publicaciones en redes sociales, imágenes satelitales y bases de datos comerciales. Si bien parte de esos contenidos es de acceso público, otros son comercializados por proveedores privados y pueden revelar información especialmente delicada cuando se cruzan con diferentes fuentes de datos.

Según personas familiarizadas con el asunto, las recientes intrusiones generaron inquietud dentro de los organismos de inteligencia estadounidenses por el alcance que podrían tener estas vulnerabilidades. Los funcionarios y otras fuentes consultadas hablaron bajo condición de anonimato debido a que se trata de "un tema de seguridad nacional" que todavía "no puede ser hecho público".