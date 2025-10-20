Alemania planea encargar otros 15 aviones F-35 de fabricación estadounidense: fuente

Imagen de archivo de dos cazas F-35 del Cuerpo de Infantería de Marina de EEUU en Ceiba, Puerto Rico.

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, tiene la intención de encargar otros 15 aviones de combate F-35 al fabricante estadounidense Lockheed Martin, dijo una fuente parlamentaria a Reuters el lunes, confirmando un informe de la revista Spiegel.

Los planificadores esperan que los aviones cuesten unos 2.500 millones de euros (2.900 millones de dólares), según documentos confidenciales preparados para la comisión de presupuestos del Parlamento, dijo la fuente.

Otra fuente conocedora del asunto confirmó las conversaciones para comprar aviones adicionales, sin citar un número. El Ministerio de Defensa de Berlín declinó hacer comentarios.

Alemania ya ha encargado 35 de estos cazas para sustituir a su flota de 85 viejos cazas Tornado, que van a ser retirados del servicio.

Los F-35 sucederán a los Tornado en su función de transportar bombas nucleares estadounidenses almacenadas en Alemania en caso de conflicto.

En julio, Berlín negó sus planes de adquirir otros 15 F-35, pero desde entonces un presupuesto de defensa considerablemente mayor ha creado más margen para la compra de armamento.

En aquel momento, una fuente militar declaró a Reuters que la idea de adquirir 15 F-35 más había formado parte de conversaciones anteriores.

Cualquier decisión de comprar más F-35 podría provocar nuevas tensiones entre Alemania y Francia, que han estado enfrentadas por su proyecto de aviones de combate FCAS, o SCAF en francés.

