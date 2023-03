Macron dijo que caducó la era de la interferencia francesa en África

El presidente Emmanuel Macron afirmó hoy que terminó la era de la interferencia de Francia en África, donde gobernó como potencia colonial, al comenzar en Gabón una gira para visitar cuatro países del continente y tras anunciar el retiro de tropas, después de sufrir una serie de reveses en su antigua esfera de influencia.

"La era en la que Francia interfería en África está caduca", dijo Macron en declaraciones a la comunidad francesa en la capital de Gabón, Libreville, refiriéndose a la estrategia de Francia posterior a la colonización de apoyar a los líderes autoritarios para defender sus intereses.

"Cuando leo, escucho y veo a la gente atribuyendo intenciones a Francia, que el país no tiene, me da la sensación que las mentalidades no avanzaron tanto como nosotros", destacó el mandatario, según la agencia de noticias AFP.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El sentimiento antifrancés es muy fuerte en algunas antiguas colonias africanas a medida que el continente se convierte en un campo de batalla diplomático renovado, mientras la influencia rusa y china crecen en la región.

Gabón, el primer país de una gira que también lo llevará a naciones que no fueron ex colonias francesas, incluidos Angola y la República Democrática del Congo.

En la RDC, cientos de personas protestaron frente a la embajada francesa en la capital, Kinshasa, contra el supuesto apoyo de Francia a Ruanda, a la que el Congo acusa de respaldar a un grupo rebelde. Ruanda lo niega.

Estaba previsto que Macron volara a Angola esta noche, al Congo mañana y a la RDC el sábado.

La gira se produce poco más de una semana después de que Burkina Faso expulsara a las tropas francesas y pusiera fin a un acuerdo militar que permitía a Francia luchar contra los insurgentes en esa nación de África occidental, convirtiéndose en el último país africano en rechazar la ayuda de París.

Francia retiró sus fuerzas de Malí el año pasado después de que la junta de gobierno local comenzara a trabajar con contratistas militares rusos.

Macron dijo el lunes que se negaba a verse envuelto en una competencia obsoleta entre poderes depredadores y que "no sentía nostalgia por Francafrique", los turbios vínculos entre Francia y sus antiguas colonias que a veces vieron a París apoyar regímenes autocráticos.

"Pero no quiero dejar una ausencia o un vacío después de eso", dijo, instando a las empresas francesas a ofertar por contratos allí y ser más respetuosos con las naciones africanas enviando altos ejecutivos para negociarlos y no gerentes de menor rango.

Con información de Télam