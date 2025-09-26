Dinamarca dice que no está pidiendo a la OTAN consultas previstas en el artículo 4 por los drones

El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Loekke Rasmussen, y el ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, en Copenhague

El ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca dijo el viernes que su país no tiene previsto invocar la cláusula del artículo 4 de la OTAN sobre consultas en materia de seguridad, después de que las incursiones de drones afectaron al tráfico aéreo varias veces esta semana.

El aeropuerto de Copenhague, el más transitado de la región nórdica, cerró durante varias horas a última hora del lunes al verse varios drones de gran tamaño en su espacio aéreo. Cinco aeropuertos más pequeños, tanto civiles como militares, también cerraron temporalmente en los días siguientes.

El artículo 4 del Tratado de la OTAN establece que los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) celebrarán consultas conjuntas siempre que, en opinión de cualquiera de ellos, el territorio, la independencia política o la seguridad de cualquiera de ellos se vean amenazados.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Dinamarca dijo inicialmente que no había decidido si invocaría la cláusula. Rara vez se había activado desde la fundación de la OTAN en 1949 hasta este mes, cuando Polonia y Estonia la invocaron cada una debido a incursiones, respectivamente, de drones y cazas rusos.

"El artículo 4 se ha activado nueve veces en toda la historia de la OTAN, y dos veces recientemente en relación con Polonia y Estonia, así que no tenemos motivos para hacerlo", dijo a la prensa el ministro de Relaciones Exteriores, Lars Lokke Rasmussen.

Su par letón afirmó el jueves que Dinamarca dijo a sus aliados de la OTAN que los responsables de los drones son "actores estatales", pero Lokke rechazó esta declaración, a la que calificó de malentendido. "Hoy no estamos en una situación en la que podamos atribuir lo que hemos visto a nadie en particular", señaló.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, había dicho el martes que la actividad de los drones es una forma de ataque híbrido y la vinculó a Rusia. Moscú niega estar detrás de las incursiones con drones.

Como muestra de la creciente preocupación de los daneses por los drones, el segundo mayor aeropuerto del país, Billund, fue cerrado brevemente a primera hora del viernes tras un informe de actividad ilegal de drones que la policía identificó posteriormente como "una estrella brillante en el cielo".

(Editado en español por Carlos Serrano)