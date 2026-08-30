El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante un evento en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, en Washington, D.C., Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció en redes sociales que llenará las Reserva Nacionales Estratégicas con petróleo venezolano. "El proceso de 'relleno comenzará muy pronto, y es un regalo de Venezuela al pueblo de los Estados Unidos", celebró el presidente de Estados Unidos, a dos días del acuerdo anunciado con el país que conduce Delcy Rodríguez.

Trump dijo que a partir de este acuerdo llenará las reservas que "quedaron prácticamente vacías debido al inepto de Joe Bien". Las reservas estratégicas estadounidenses se vieron reducidas por la guerra de que inició Estados Unidos contra Irán en febrero pasado. Estas reservas están actualmente en torno a los 290.000 barriles (unos 225.000 barriles menos con respecto a la pasada primavera), un nivel no visto desde 1983 cuando el depósito aún sufría los efectos de la segunda crisis del petróleo.

El mensaje de Trump llega dos días después de que anunciara un acuerdo por el cual EE.UU. controlará algo más del 20 % de las reservas probadas de crudo venezolano.

Trump anunció "el mayor acuerdo comercial de la historia" con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un acuerdo petrolero con Venezuela que, según afirmó, permitirá a su país controlar mayoritariamente reservas de más de 65.000 millones de barriles de crudo y duplicar sus reservas petroleras. La presidenta venezolana Delcy Rodríguez también lo confirmó. El convenio contempla inversiones privadas por más de 100.000 millones de dólares y la participación de grandes compañías del sector energético.

"¡Estados Unidos de América acaba de cerrar un acuerdo con Venezuela: el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial!", publicó Trump en su cuenta de Truth Social. El mandatario sostuvo que la operación permitirá aumentar de manera considerable el suministro de petróleo estadounidense y reducir "sustancialmente" el precio de la gasolina para los consumidores del país norteamericano en el largo plazo.

Trump presentó además el entendimiento como una alianza entre el gobierno venezolano y el sector privado, negociada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en coordinación con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.