Trump anunció "el mayor acuerdo comercial de la historia" con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un acuerdo petrolero con Venezuela que, según afirmó, permitirá a su país controlar mayoritariamente reservas de más de 65.000 millones de barriles de crudo y duplicar sus reservas petroleras. La presidenta venezolana Delcy Rodríguez también lo confirmó. El convenio contempla inversiones privadas por más de 100.000 millones de dólares y la participación de grandes compañías del sector energético.

"¡Estados Unidos de América acaba de cerrar un acuerdo con Venezuela: el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial!", publicó Trump en su cuenta de Truth Social. El mandatario sostuvo que la operación permitirá aumentar de manera considerable el suministro de petróleo estadounidense y reducir "sustancialmente" el precio de la gasolina para los consumidores del país norteamericano en el largo plazo.

Trump presentó además el entendimiento como una alianza entre el gobierno venezolano y el sector privado, negociada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en coordinación con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez confirmó el acuerdo con Estados Unidos

Rodríguez confirmó el anuncio y calificó el convenio como un "histórico acuerdo" que representa un nuevo capítulo en las relaciones entre Caracas y Washington. La dirigente chavista agradeció a Trump y a Rubio y aseguró que el entendimiento permitirá incrementar considerablemente la producción petrolera venezolana mediante la participación de operadores privados.

El proyecto contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, con un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo. De acuerdo con la información difundida por Rodríguez, también prevé más de 100.000 millones de dólares en inversiones y unos 209.000 millones de dólares en tributos para el Estado venezolano.

La mandataria destacó que el acuerdo se produce después de la reanudación formal de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos en marzo pasado, luego de siete años de ruptura. Según Rodríguez, las inversiones permitirán recuperar y modernizar la infraestructura petrolera venezolana y generar un impacto significativo sobre la economía del país.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, aunque durante los últimos años su industria sufrió una fuerte caída de la producción, agravada por las sanciones estadounidenses y el deterioro de su infraestructura.

El acuerdo que negoció Trump con las petroleras

El anuncio se produjo después de que medios estadounidenses anticiparan un acuerdo inminente entre Washington, Chevron y otras empresas petroleras para invertir miles de millones de dólares en yacimientos venezolanos. Chevron es actualmente la única gran petrolera estadounidense que mantiene operaciones en Venezuela.

Según el Wall Street Journal, Halliburton también participaría de las negociaciones impulsadas por el Departamento de Estado y el Pentágono. Ejecutivos de distintas compañías podrían firmar la próxima semana en Caracas acuerdos vinculados con la producción, mientras que el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, tendría previsto viajar al país.

Por el momento, ExxonMobil y ConocoPhillips se mantendrían al margen de las conversaciones, de acuerdo con ese medio.

Rubio habló de una “gran victoria”

Marco Rubio definió el entendimiento como una "gran victoria" para los pueblos estadounidense y venezolano. El secretario de Estado estimó que el acuerdo podría atraer cerca de 100.000 millones de dólares de inversión privada, generar miles de empleos y contribuir a la reconstrucción de la economía venezolana.