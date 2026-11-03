Las 7 claves para entender las elecciones en Estados Unidos 2026 de medio término

Este martes 3 de noviembre, Estados Unidos celebra las elecciones de medio término, conocidas en inglés como las midterms. Los votantes definirán la nueva composición del Congreso, lo que condiciona el futuro de los próximos dos años de la presidencia de Donald Trump. La jornada funcionará como un termómetro del respaldo al mandatario.

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Una por una: las claves para entender las elecciones de Estados Unidos

1. ¿Qué son las midterms o elecciones de medio término?

Las elecciones de medio término se dan, como su nombre lo indica, en la mitad del período presidencial, que dura cuatro años. Es decir, se realizan dos años después de la elección presidencial. En todo el país se vota por la renovación de toda la Cámara de Representantes, parte del Senado, gobernadores de 36 estados y otros cargos locales.

2. Cuándo se vota

La elección general es el martes 3 de noviembre y se realiza el mismo día en los 50 estados. La fecha responde a una tradición que se remonta al siglo XIX: noviembre se eligió porque la cosecha ya había terminado y el invierno todavía no llegaba, y el martes permitía a los agricultores viajar a los centros de votación sin interferir con los días de culto. Una ley de 1845 estableció este esquema, que sigue vigente.

3. Qué se vota en el Congreso

En detalle, este martes 3 de noviembre los ciudadanos estadounidenses votan para:

Renovar las 435 bancas de la Cámara de Representantes

Se eligen 35 de los 100 escaños del Senado, para los próximos 6 años

para los próximos 6 años Los gobernadores de 36 estados y 3 territorios votan a sus nuevas autoridades.

4. Qué se vota a nivel local

Cada estado puede sumar sus propias contiendas a la boleta. En estos comicios se juegan legislaturas y plebiscitos locales, fiscales, jueces, sheriffes, representantes de juntas escolares, entre otros. Además, en varios lugares se votan consultas o medidas específicas del estado.

5. Un termómetro para el presidente

Como la elección coincide con la mitad del mandato, suele leerse como una evaluación de la gestión y una forma de dar vuelta "el rumbo de la democracia". Si el partido del presidente gana bancas, se interpreta como un respaldo. Si pierde, enfrenta mayores obstáculos para avanzar con su agenda, ya que un Congreso de signo contrario puede frenar proyectos. Los votantes tienen la oportunidad de reequilibrar el poder y elegir congresistas más afines a la agenda del presidente o más alejados de ella.

6. Cómo se vota en Estados Unidos

Las reglas varían según el estado: los plazos de registro, el voto anticipado, el voto por correo y los requisitos de identificación son distintos en cada distrito. En concreto, las modalidades son las siguientes:

Voto presencial el día de la elección : se vota en el lugar asignado presentando el documento de identidad.

: se vota en el lugar asignado presentando el documento de identidad. Voto anticipado presencial: muchos estados habilitan la votación en persona días o semanas antes del martes electoral. En algunos casos comenzó a mediados de septiembre, como ocurrió en Virginia.

muchos estados habilitan la votación en persona días o semanas antes del martes electoral. En algunos casos comenzó a mediados de septiembre, como ocurrió en Virginia. Voto por correo o ausente: todos los estados permiten alguna forma de voto por correo. 14 exigen una justificación, 28 lo habilitan para cualquier votante y ocho envían la boleta de forma automática a todos los electores.

7. A qué hora se conocen los resultados de las elecciones de Estados Unidos

Las urnas cierran de manera escalonada, desde las 18 (hora del Este) del martes 3 de noviembre hasta la 1 del miércoles 4 en las islas Aleutianas de Alaska. Como en la Argentina son dos horas más, el cierre se extenderá desde las 20 del martes hasta las 3 de la madrugada del miércoles. Los resultados podrán conocerse incluso días después.