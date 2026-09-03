YPF sigue innovando: refuerza su seguridad e incorpora el uso de drones y vuelos autónomos controlados desde Buenos Aires

YPF incorporó una nueva herramienta tecnológica para reforzar la vigilancia de sus instalaciones estratégicas: un sistema de 11 drones operativos que permite realizar monitoreo aéreo y ampliar la capacidad de respuesta ante posibles incidentes en distintos puntos del país.

{{{htmlAmp}}}

“Hoy en día YPF tiene implementados cinco drones con despliegue automático, además de un piloto certificado que opera las 24 horas, y con esta tecnología se pueden reducir los tiempos de respuesta”, enfatizó el gerente de la Sala RTIC Security, Martín Bianchi.

La tecnología forma parte de la nueva Sala RTIC Security, inaugurada en la Torre YPF de Buenos Aires, desde donde se gestiona de manera remota el 100% de las operaciones aéreas mediante pilotos certificados.

Cinco drones con despliegue autónomo

De los 11 drones que forman parte del sistema, cinco cuentan con capacidad de despliegue autónomo. Estos equipos se encuentran asociados a estaciones fijas instaladas en activos prioritarios de YPF. Ante una situación que requiera una observación aérea, pueden ser desplegados desde esos puntos sin necesidad de trasladar previamente personal o equipos hasta el lugar.

Esto permite obtener información rápidamente y sumar una perspectiva distinta a la de las cámaras instaladas en tierra, especialmente cuando se necesita observar sectores amplios o zonas de difícil acceso.

Operaciones controladas de manera remota

Una de las características centrales del sistema es que las operaciones aéreas no dependen de la presencia física de un piloto en cada instalación. Los vuelos se gestionan desde la Sala RTIC Security y están a cargo de pilotos certificados.

La operación aérea se integra así con el resto de las herramientas disponibles en el centro de comando, entre ellas las cámaras, la inteligencia artificial y los sistemas de videoanalítica.

Una mirada desde el aire y también sobre la temperatura

Los drones permiten complementar las más de 6.500 cámaras distribuidas en instalaciones de YPF. Mientras las cámaras fijas ofrecen vigilancia permanente desde puntos determinados, los drones pueden desplazarse hacia un sector específico cuando se necesita observar una situación con mayor detalle.

Además, algunos equipos incorporan cámaras térmicas, que permiten detectar diferencias de temperatura y visualizar información que una cámara convencional no logra registrar. Esta tecnología puede ser especialmente útil para identificar anomalías térmicas, puntos de calor o situaciones que no son evidentes a simple vista.

Tecnología para responder más rápido

El sistema forma parte de la transformación tecnológica que representa la Sala RTIC Security, donde la compañía concentra la gestión de la seguridad de más de 520 activos.

La incorporación de drones suma capacidad aérea al esquema de vigilancia de YPF y permite combinar cámaras, análisis mediante inteligencia artificial y monitoreo remoto desde un único centro de operaciones.