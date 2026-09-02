YPF inauguró su nuevo centro de seguridad con inteligencia artificial y monitoreo de más de 520 instalaciones

YPF dio un nuevo paso en la modernización de su operación con la inauguración de la Sala RTIC Security, un nuevo centro de comando y control de seguridad corporativa que integra tecnología, análisis de información e inteligencia artificial para fortalecer la protección de los activos estratégicos de la compañía.

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El presidente y CEO de YPF, Horacio Daniel Marín, explicó que la nueva Sala RTIC Security es un centro desde donde se monitorea y gestiona en tiempo real la seguridad de los activos y de la gente. “El real time es parte de nuestro ADN, permite tomar mejores decisiones, ser más eficientes y generar más valor. Ya somos más de 1.000 personas trabajando de esta manera”, indicó.

En esa línea, reconoció estar “muy contento de este nuevo paso para seguir transformando YPF con tecnología, eficiencia y una mirada puesta en el futuro”.

Un paso hacia el futuro

El espacio fue inaugurado el 21 de agosto de 2026 en la Torre YPF de Buenos Aires y funciona de manera ininterrumpida, durante las 24 horas de los 365 días del año. Desde allí se monitorean, analizan y gestionan incidentes vinculados con más de 520 activos de YPF distribuidos en todo el territorio nacional.

Entre las instalaciones alcanzadas por este sistema se encuentran refinerías, terminales, estaciones de servicio y otros puntos considerados estratégicos para el funcionamiento del negocio energético.

La nueva infraestructura cuenta con 19 puestos operativos activos de manera simultánea, desde los cuales se concentra información proveniente de diferentes sistemas de seguridad desplegados por la compañía.

Tecnología para anticiparse a los incidentes

Uno de los principales objetivos de la Sala RTIC Security es transformar la manera en que YPF gestiona la seguridad de sus operaciones.

El nuevo centro incorpora herramientas de videoanalítica e inteligencia artificial, que permiten procesar información en tiempo real y detectar situaciones que pueden requerir una intervención.

De esta manera, los operadores cuentan con herramientas tecnológicas capaces de identificar novedades y posibles situaciones de riesgo, lo que facilita una respuesta más rápida y coordinada.

El sistema permite además mejorar la trazabilidad de los incidentes y centralizar la información necesaria para tomar decisiones.

Una cobertura permanente

La operación continua de la Sala RTIC Security permite que los activos estratégicos de YPF cuenten con monitoreo permanente, independientemente del momento del día o de la ubicación de las instalaciones.

El centro funciona como un punto de coordinación para la gestión de incidentes y permite articular las respuestas con las distintas unidades de negocio de la compañía.

La infraestructura también integra diferentes tecnologías de vigilancia, entre ellas una red de más de 6.500 cámaras y un sistema de monitoreo aéreo compuesto por drones.

Esto permite que la seguridad deje de depender exclusivamente de los equipos instalados físicamente en cada establecimiento y pase a funcionar como un sistema integrado.

Un nuevo paso en la modernización de YPF

La inauguración de la Sala RTIC Security se encuentra enmarcada en el proceso de transformación de YPF y en su plan estratégico “cuatro por cuatro” de Marín, orientado a mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la seguridad dentro de la industria energética.

La incorporación de esta infraestructura representa un avance hacia una gestión más tecnológica e integrada, en la que la información ocupa un lugar central para detectar riesgos y coordinar respuestas.

Con una operación permanente, 19 puestos de trabajo, cobertura sobre más de 520 activos y herramientas de inteligencia artificial, YPF consolida una nueva infraestructura de seguridad diseñada para acompañar la escala de sus operaciones y anticiparse a los desafíos de una compañía energética de alcance nacional.